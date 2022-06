Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag kveld kunne Vårt Land melde at Støre-regjeringen har bestemt seg for å ta imot sårede ukrainske soldater til medisinsk behandling i Norge.

Det er en positiv nyhet at Norge skal bruke sine medisinske fagmiljøer, med spesialkompetanse på blant annet traumer, til å behandle sårede ukrainske soldater. Gjennom Medevac-ordningen i EU skal Norge bistå soldater som allerede er evakuert fra frontlinjen.

Kritiserer tidsbruken

Opposisjonen kritiserer regjeringen for tidsbruken. 23. april, 5., 7. og 10. mai ble det sendt bistandsanmodninger fra ukrainske myndigheter til Norge gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Justisminister Emilie Enger Mehl begrunner den lange tidsbruken på å behandle disse anmodningene med at Norge ikke har erfaring med medisinsk evakuering av sårede soldater i en pågående konflikt.

Derfor har regjeringen måtte bruke tid på å sikre at «det er innenfor regelverket også å inkludere sårede soldater i ordningen med medisinsk evakuering». Det var først etter at opposisjonen truet med å hasteinnkalle justisminister Mehl til Stortinget på tirsdag, at det kom en avgjørelse.

Sårede soldater i krig er ikke et vanlig politisk spørsmål, men en akutt nødsituasjon som derfor krever at beslutninger treffes raskere enn i mange andre saker. Det er et spørsmål om liv og død. Det er også slik at andre land i Europa allerede har tatt imot sårede ukrainske soldater innenfor den EU-ordningen Norge har vurdert. For eksempel har Polen allerede startet evakuering av sårede soldater fra nabolandet.

Vil ta lenger tid

Videre kommer ikke regjeringen med noen god begrunnelse for hvorfor Norge nå bare skal hente sårede soldater fra tredjeland – ikke direkte fra Ukraina. Mehl sier at «det er fordi det ikke er mulig å komme seg til fronten for å bistå der». Dermed tar evakueringen av soldatene lenger tid, og gjør situasjonen mer kritisk for soldatene som trenger hjelp.

Det er forståelig at regjeringen har hendene fulle med å håndtere krigen i Ukraina. Likevel ville regjeringen tjent på å treffe denne beslutningen raskere, slik situasjonen egentlig har krevd.

Tross tidsbruken, er avklaringen god. De ukrainske styrkene trenger all hjelp de kan få, når de kjemper for demokratiets fremtid i Europa.

