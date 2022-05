Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det norske systemet for tildeling av penger til forskning har lenge vært kritisert. I dag er det slik at en stor andel av forskningen finansieres gjennom eksterne midler. Det betyr at forskningsinstitusjonene må bruke mye ressurser på å skrive søknader som kanskje – eller kanskje ikke – blir innvilget. Det er mange svakheter i dette systemet.

Forskningsminister Ola Borten Moe har kastet styret i Norges forskningsråd og fryser bevilgningene. Forskningsrådet tildeler over 10 milliarder kroner årlig, og det er varslet kutt på nesten 10 prosent. For noen fagfelt finnes det andre finansieringskilder i industri eller store organisasjoner. Det gjelder ikke fag som teologi og humaniora. I onsdagens Vårt Land forteller lederne for våre store teologiske forskningsinstitusjoner om sterk bekymring for framtidig finansiering.

Politisk styring

Det er på høy tid at myndighetene gjør noe med forskningsfinansieringen i Norge. Slik sett sender Ola Borten Moe et viktig signal ved å tydeliggjøre den politiske styringa av sektoren. Men antakelig har det ikke vært noe mål å kutte pengestrømmen til bestemte fagfelt som teologi og humaniora. Usikkerheten som rammer hele sektoren, rammer disse fagene ekstra tungt.

Nytteverdi?

Hva skal vi med teologisk og humanistisk forskning? Nytteverdien av slike fag blir ofte trukket i tvil, eller satt opp mot fag som er relevante for helse eller industri. Når en krig rammer Europa, blir det likevel klart for de fleste at vi trenger en beredskap i fag som historie, språk og religion. Men også når slike fag ikke kan skilte med avisintervjuer eller annen etterspørsel, er de umistelige for landet vårt.

Skal vi fortsette å være en kulturnasjon, er vi nødt til å opprettholde sterke fagmiljøer, også innen fag som ikke umiddelbart kaster nytte av seg — Vårt Land

Det er en del av vårt lands rikdom at vi ikke bare utdanner ingeniører og leger. Vi trenger mer enn overlevelse og effektivisering. Den dannelsen som noen tilegner seg, tilegner de seg på vegne av oss alle. Hver dag hever norske humanistiske forskere nivået på våre offentlige samtaler. Hver dag åpnes nye lag av virkeligheten for studenter og elever.

Skal vi fortsette å være en kulturnasjon, er vi nødt til å opprettholde sterke fagmiljøer, også innen fag som ikke umiddelbart kaster nytte av seg. Kunnskapsdepartementet bør snarest finne løsninger for å sikre at fagområdene ikke blir urettferdig og uhensiktsmessig behandlet.

