Trygg ledelse av Norge

Vårt Lands siste meningsmåling viser at regjeringen sliter med oppslutningen. Hadde et vært valg i dag ville dagens regjering ikke fått flertall, og Høyre kunne dannet regjering med Frp og Venstre. Senterpartiet lukter på sperregrensen.

Det er alvorlige tall for regjeringen. Men, målinger kommer og går. Det som består er at vi lever i et godt land, med gode politikere, som styrer landet klokt i krisetider.

Pandemien rammet hardt og overraskende. Regjeringen Solberg gjorde ikke alt riktig, og i etterpåklokskapens lys er det lett å peke på feil. Men samlet sett kom Norge godt ut av pandemien sammenlignet med andre land. Regjeringen Solberg, og en fornuftig opposisjon, skal ha en stor del av æren for dette.

I dag lever vi med at vår mektige nabo i øst har gått til et brutalt angrep på et annet naboland. Russland er et land som nekter å gi slipp på imperialismen, og har væpnet seg til tennene. Det er en utfordring for et lite land som Norge.

Selv om Regjeringen Støre sliter på målingene så sliter den ikke med å styre Norge i krisetider. Som sin forgjenger inngir Støre tillit, virker samlende, har god dialog med viktige internasjonale partnere, og balanserer mellom å ivareta nasjonale interesser og internasjonale forpliktelser.

Norges sunne og vellykkede politiske kultur er noe vi alle er med på å forme —

Norge er et land med lav intern spenning, stor vilje til samarbeid på tvers av blokkene, en sivilisert offentlighet og få blinde og glødende ideologer. Det er et gode for landets innbyggere. Norge har ingen Trump, Urban eller Le Pen. Ekstreme stemmer har liten eller ingen appell i folkedypet. Når det nærmeste vi kommer en populist med bred oppslutning i Norge er Sylvi Listhaug eller Trygve Slagsvold Vedum, så skal det godt gjøres å si at vi har et stort problem med populisme i Norge.

Vi har ingen garanti for at det forblir slik. Vi skal ikke langt tilbake i historien før motsetningene var langt større i Norge, både i levekår og politisk. Arbeiderledere tok til orde for dynamitt i borehullene for å stanse streikebrytere, mens regjeringen sendte militæret mot de streikende. I land ikke langt unna Norge ser vi motsetningene øke, og populister og rødglødende ideologer får makt.

Norges sunne og vellykkede politiske kultur er noe vi alle er med på å forme. Vi må stå opp mot ekstreme ideologer, falske nyheter, polariserende retorikk, og kreftene som vil rive ned alt det som binder oss sammen. Dette er spesielt viktig i en krisetid som nå.