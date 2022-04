På Norstats ferske april-måling for Vårt Land, ville en trio av Høyre, Frp og Venstre hatt regjeringsflertall alene. Det skyldes mye at Frp bykser frem over tre prosentpoeng til høye 14,3.

Høyre holder seg stabilt høyt med 28,3 prosentpoeng.

For Senterpartiet gjør en ny smell krisen større: Partiet er nå bare 1,5 prosentpoeng over sperregrensen. I mars i fjor målte Norstat Sp til 20,5 prosent.

– Nå er Sps fall det store dramaet i norsk politikk, sier valgforsker Bernt Aardal.

Stortingsvalget i fjor høst ga Ap, Sp, SV, Rødt og MDG samlet 100 mandater og det var jubel for en «historisk seier» for den brede venstresiden.

Slik smuldrer styrken bort

Nå feier velgerne stortingsflertallet bort:

Ap synker 1,7 prosentpoeng til en oppslutning på 20,9.

Sp rykker tilbake fra 6,6 prosent i mars til sifrene 5,5. Det ville gitt Sp bare elleve stortingsrepresentanter – mot 28 ved valget.

Syv måneder etter valget ville Ap og Sp sammen fått bare 50 mandater – og tapt hele 26. Til sammenligning ville Høyre og Frp fått 77.

TAPPES: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la fram Hurdalsplattformen i oktober. Siden har det gått nedover på målingene for Ap og Sp i regjering. (Erlend Berge)

Laveste siden mai 2016

Valgforsker Bernt Aardal fastslår at vi må tilbake til mai 2016 for å finne lavere oppslutning hos Sp. Det var rett før partileder Trygve Slagsvold Vedum ledet an i den store oppturen. Den er nå borte.

– De to regjeringspartiene har samlet gått tilbake over 13 prosentpoeng siden valget. De har mistet en tredjedel av velgerne sine. Det må kalles et politisk drama, påpeker valgforskeren ved Institutt for samfunnsforskning.

At Sp klarte å flytte store borgerlige velgergrupper over «streken» ved valget i fjor, var avgjørende for at det ble regjeringsskifte.

Nå er bildet snudd: I sum har 87.000 av Sps velgere «flyktet» til Høyre og Frp – 20.000 til Rødt. Nær 100.000 av Sps fjorårsvelgere befinner seg «på gjerdet». Bare 28 prosent av Sps velgere ville fortsatt stemt på partiet.

Vedum: «En dårlig måling for oss»

– Nok en kalddusj, Vedum?

– Dette er for lavt. Det er en dårlig måling for oss, svarer Sp-lederen når Vårt Land treffer ham i Stortinget.

– Men det er urolige tider. Det slår også inn i meningsmålingene. Det er krig nær oss, og viktigst for oss nå er å styre trygt, bruke mandatet vårt fra velgerne og gjøre det godt for folk i hverdagen. Så får målingene gå opp og ned, sier Vedum.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer tapet av flertall bak Støre-regjeringen slik i en tekstmelding til Vårt Land:

«Europa står i den største sikkerhetspolitiske krisa siden 2. verdenskrig. Det viktigste for regjeringa nå er trygg styring i ei utrygg tid. Jeg opplever at folk har tillit til dette arbeidet samtidig som de har høye forventninger til regjeringa.»

En stor vitamininnsprøyting — Sylvi Listhaug

Høyre henter 100.000 tilbake

Selv om KrF stamper under sperregrensen med lave 3,1 prosent, er det jubel på blå side. Venstre er med 4,3 prosent igjen over sperregrensen, mens Frp nærmer seg gamle høyder. For partiet er oppturen etterlengtet:

– En stor vitamininnsprøyting, sier Sylvi Listhaug om fremgangen.

Når Høyre holder den høye oppslutningen fra mars på 28-tallet, blir totalsummen av de fire ikke-sosialistiske partiene stortingsflertall på 87 mandater. Høyre mobiliserer nå i sum 100.000 velgere som i fjor høst stemte Ap og Sp.

STØRST: Høyre beholder styrken og Erna Solberg leder landets for øyeblikket største parti. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Solberg: Velgere mindre radikale enn antatt

Høyre-leder Erna Solberg betegner Vårt Lands måling som en «oppmuntring for borgerlig side».

– Jeg hadde nok sett for meg at det ville ta lengre tid å vinne flertallet tilbake. Men vi vet godt at det er lenge til neste valg, sier Solberg til Vårt Land.

At venstresiden taper flertallet så fort, tror hun skyldes at velgernes støtte til Sp og de røde partiene var «tynnere enn man var klar over». Og velgerne mindre radikale enn man etter valget trodde.

– At man etter valget kunne surfe på kritikk, er ikke nok til også å få tillit videre, sier hun.

H, Frp og V har flertall alene

Solberg forklarer de sterke tallene for Høyre og ikke-sosialistisk side med at partiet har fått markert et alternativ til den sittende regjeringen.

– Det er stabilitet og trygghet i de krisene vi står i. Vi har også stilt opp mye for regjeringen. For oss er det en balanse mellom å vise et alternativ – og det å stille opp. Dessuten må man konsentrere seg om det viktigste, noe alle disse reverseringene fra Sp jo ikke er, sier hun.

Det borgerlige flertallet på målingen bærer også uten KrFs to representanter. For Solberg er det ikke aktuelt å bygge samarbeid med bare Frp og Venstre.

– Jeg håper jo målinger viser et KrF over sperregrensen. Samarbeid med fire partier gir mer stabilitet. Vi jobbet godt med KrF i regjering og i det lange bildet hører de med.

Rødt rollebytte: SV klart størst

Tross sørgelige tall for Sp og Ap, og jubel på høyresiden, er det SV som isolert sett er månedens gallupvinner. Partiet ble målt lavt i mars, men går nå frem med 3,7 prosentpoeng. Endringen er den eneste på aprilmålingen som ikke er innenfor feilmarginene.

Dermed er det igjen rollebytte på den røde flanken: Med 9,6 prosent er SV igjen klart større enn et Rødt i storm for sin Nato-motstand i krigstid.

Kampen mot strømkrisen løftet Rødt til rekordhøye 10,5 prosent i februar. To måneder senere samler partiet bare 6,6 prosent av velgerne. Aardal tror Rødts Nato-profil og debatt rundt koblinger til nettstedet Steigan.no tærer på.

– Rødt kjøles ned og har en markant fallende kurve etter årsskiftet, påpeker han.

SV-STYRKE: Akkurat nå er SV-leder Audun Lysbakken (til venstre) i permisjon. Men blant alternativ-partiene er SV nå størst. Une Aina Bastholms MDG er under sperregrensen - Rødt frontet av Bjørnar Moxnes faller. (Marit Hommedal/NTB)

Valgforskeren: Landbruksoppgjør avgjørende

På målingen synker MDG under sperregrensen til 3,2 prosentpoeng, men det er likevel Senterpartiets dramatiske fall som stikker seg ut.

Valgforsker Aardal ser det forestående landbruksoppgjøret som svært avgjørende for Sp og kjernevelgerne:

– Dersom det etterlatte inntrykket blir at Senterpartiet har gått på et nederlag i regjeringen, kan det spøke for om Senterpartiet fortsatt vil sitte i den.

For Sp er det, ifølge valgforskeren, en større fare å miste en stor rest av partiets trofaste velgere, enn å tape dem partiet vant før valget.

