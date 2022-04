Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste tiåra har Norge blitt et land med stadig større mangfold. Samtidig har også det mangfoldet som alltid har eksistert hos oss blitt mye mer synlig. Ytringsrommet for skeive, funksjonshemmede, nasjonale minoriteter og andre tidligere ignorerte grupper har blitt større. Dermed tvinges majoritetsbefolkningen til å erkjenne flere historiefortellinger enn den offisielle.

Parallelt med at det blir stadig mer tydelig at det offentlige Norge har gjort seg skyldig i overtramp og overgrep, blir kravene om oppgjør mer presserende. Mange grupper har bedt styresmaktene om å si unnskyld - og mange har blitt møtt. Statsminister Jonas Gahr Støre gjorde inntrykk på mange da han ba homofile og lesbiske om unnskyldning på 50-årsmarkeringen for opphevelsen av paragraf 213.

Oppgjør med historien

Den nye moralske oppmerksomheten blir også rettet mot Den norske kirke. Denne gangen gjelder det hvilken byrde kirkeledere har lagt på skeives skuldre gjennom tiår med uttalelser og debatt om legning og livsførsel. Teologiprofessor Halvor Moxnes er blant dem som tydeligst har bedt kirka ta et oppgjør med historien.

Biskopene i Den norske kirke sendte ut en uttalelse 18. februar i år, der de tar ansvar for at biskoper har påført homofile og lesbiske skade og smerte. Bispebrevet ble møtt med glede, men også kritikk og en forventning om at saken må følges opp av kirka. For det første mente mange at så lenge Den norske kirke har to syn på homofilt samliv, er den fortsatt diskriminerende. For det andre inneholdt ikke uttalelsen noen klar unnskyldning eller kurs for veien videre.

Symposium

Preses Olav Fykse Tveit har klokt nok pekt på at Den norske kirke ikke kan be om unnskyldning før man vet hva slags skade man har forvoldt. Neste uke arrangeres et symposium der skeive er invitert for å fortelle sine livshistorier. Å lage en slags blanko-unnskyldning allerede i dag, vil være å forhaste seg. Et unnskyld uten reell erkjennelse har begrenset verdi.