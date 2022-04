Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Første påskedag forsøkte seks rødkledde miljødemonstranter anført av teolog Ellen Hageman i prestekjole å avbryte påskegudstjenesten i Skien kirke. Teologen bar på et kors med døde dyr. Det var Telemark-avdelingen av sivil-ulydighets-gruppa Extinction Rebellion (XR) som arrangerte aksjonen.

Slapp ikke inn

Formålet var å få oppmerksomhet rundt «den massive nedbyggingen av natur som skjer i landet vårt», skriver Hageman i en pressemelding.

Men aksjonistene lyktes ikke å komme inn i kirkerommet slik de hadde planlagt. På vei inn i kirkerommet stoppet kirketjenerne dem. Flere av kirkegjengerne konfronterte også demonstrantene ute på kirkebakken etter gudstjenesten. De opplevde aksjonen som skremmende og ødeleggende for påskedagsgudstjenesten.

Soknepresten i Skien kirke sier til Vårt Land at han er kritisk til fremgangsmåten til aksjonistene. Han tror de ville fått mer velvilje for engasjementet sitt om de hadde opptrådt annerledes og forberedt menigheten på demonstrasjonen.

Vekker sterke følelser

Det er ikke første gang at kirkerommet tas i bruk av aksjonister. Opp gjennom historien har mange viktige demonstrasjoner skjedd nettopp i kirka, og i mange tilfeller har det vært helt naturlig. Også kirka har et ansvar for klima- og miljøødeleggelsene som truer skaperverket, slik teolog Hageman poengterer. Hun sier til Vårt Land i ettertid at hun er overrasket over at demonstrantene ikke fikk slippe inn i selve kirkerommet.

Samtidig er menighetens umiddelbare reaksjon lett å forstå. Det er naturlig at demonstrasjonen vekker sterke følelser og oppleves respektløst på en dag som dette. Hadde demonstrasjonen vært varslet på forhånd ville nok mottakelsen vært annerledes.

Hageman sier baktanken med å velge akkurat første påskedag, dagen kristne feirer at Jesus har dødd for våre synder, var for å vise kontrasten mellom gleden og ødeleggelsene. Men det ender opp med å bli veldig problematisk når aksjonistene skremmer de oppmøtte som er kommet for å feire en av kristendommens aller viktigste hendelser.

Resultatet av demonstrasjonen i Skien kirke ble en oppskaket og skremt menighet – og en mislykket aksjon. Det er et trist resultat når saken det kjempes for er så viktig.