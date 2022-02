Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lørdag var det gjenåpningsfest. Vi kunne kaste munnbind, droppe metergrensen og framover kan vi leve omtrent som normalt. Det er en enorm lettelse.

Det er den høye vaksinegraden og omikronvirusets mildere forløp som er mest avgjørende, når Regjeringen nå fjerner forskriftsmessige tiltak mot covid-19. Det vil kunne bli mer smitte nå, men det mener myndighetene helsevesenet klarer å håndtere.

– Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sa en glad statsminister Jonas Gahr Støre da han sammen med helseminister og helsetopper formidlet budskapet til folket.

Demokratiske spilleregler

Ingen av oss kunne for to år siden se for oss hvor stor innvirkning et virus skulle få på hver enkelts liv, hver kommune, hver virksomhet, ja, hver nasjons evne til å ivareta sin egen befolkning ble satt på prøve.

Det er klokt nå igjen å snu alle steiner, for vi vet at pandemier kan komme igjen. Beredskapsarbeid vil ikke bli det samme som før. Det ble satt ned en koronakommisjon som så på ulike sider av håndteringen av denne krisen. Den første gjennomgangen hadde noen klare mangler, blant annet var ikke tiltakenes innvirkning på trosfriheten knapt nevnt.

Der er behov for en ærlig og kritisk gjennomgang, om hvordan pandemien gikk ut over demokratiske prosesser. I mange autoritære land har ledere brukt pandemien som begrunnelse for å innskrenke menneskerettigheter.

Også i Norge ble flere demokratiske spilleregler satt til side, særlig i pandemiens første fase. Da den såkalte koronaloven ble vedtatt, ble regjeringen Solberg med rette kritisert for å gi seg selv for store og for langvarige fullmakter. Demokrati og rettssikkerhet skulle ivaretas i ekspressfart, mens et livsfarlig virus spredte seg.

Åpenhet avgjør

Det viktigste verktøyet i krisetider, er åpenhet. Med åpenhet, innsyn og tilgang på informasjon får vi en opplyst debatt. Det øker tillit mellom befolkning og myndigheter. Både Solberg- og Støre-regjeringen har fått kritikk for manglende åpenhet og for sterke begrensninger på tilgangen pressen har hatt til informasjon og innsyn.

En av de viktigste lærdommene etter to år med pandemi, er at land med stor grad av tillit til myndigheter og en fri presse, har klart seg langt bedre enn andre. Åpenhet sparer liv.

I krisetider blir et samfunns rettssikkerhet satt på prøve. Det er helt naturlig at det nå vil komme en debatt om den norske rettssikkerheten tålte en pandemi.

