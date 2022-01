Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Slik Vårt Land skriver om på nyhetsplass har det norske folks tillit til Stortinget fått seg en tydelig knekk i løpet av høsten. Tall fra Norstat viser at velgeres tillit til Stortinget som institusjon har sunket fra 78 prosent i juni til 69 prosent sent i desember.

Etter en høst med flere politiker-skandalesaker er dette fallet ikke overraskende. En av forskerne peker til og med på at dette er et sunnhetstegn ved demokratiet. Det betyr at befolkningens krever sammenheng mellom liv og lære hos de demokratisk valgte.

Mange skandalesaker

Selv om det fortsatt er uklart om stortingspolitikerne har gjort noe straffbart, så er det etterlatt inntrykket at flere av dem har tøyd grensene i de såkalte pendlersakene til egen fordel, og at handlingene deres er i strid med allmenn etisk tenkning.

Den såkalte «gutterom-saken» som hefter ved tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er et eksempel. Aps tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansens folkeregistrering i Tronheim, bolig på Ski og pendlerbolig i Oslo er en annen. Det etterlatte inntrykket er at flere har operert i en gråsone for å berike seg selv. Selv om sakene nå etterforskes, og vi fortsatt ikke har resultatet av etterforskningen, kommer dette på toppen av at de samme politikerne har bevilget seg gode lønnstillegg den siste tiden. Kombinasjonen av disse to tingene er ikke tillitvekkende.

Kutter i andres ordninger

I befolkningen blir dette sett i sammenheng med at stortingsflertallet de siste årene har kuttet eller fjernet en rekke ordninger for dem med dårligst økonomi. Noen av disse ordningene er brillestøtte til barn, fjerning av feriepenger til dem som får dagpenger, innstramming i behovsprøvd barnetillegg og skattlegging av overgangsstønad for enslig forsørgere som lønn.

Selv om det var sterk politisk uenighet da flere av disse ordningene ble fjernet, har det likevel økt forskjellen mellom dem som lager lover og regler og de som blir rammet av kutt.

Tilliten er viktig

I tiden som kommer er det uhyre viktig at politikerne rydder opp i egne tilskuddsordninger, slik at disse blir tydelig og klare. Dessuten må politikere som har brutt regler gjøre opp for seg.

Dersom tilliten skal gjenopprettes i befolkningen må det være tydelig at lover, regler og konsekvensene av brudd på disse er er den samme for politikere som for andre. Å gå gjennom dette på en ryddig og selvkritisk måte er den aller viktigste jobben for Stortinget akkurat nå.

