Kristne ledere bør gå foran

Det er gledelig at 20 kristenledere før helgen gikk sammen i et opprop, hvor de blant annet kalte det «problematisk at noen predikanter advarer mot vaksinen av religiøse årsaker».

Uvaksinerte overrepresentert

I Norge er vaksinasjonsgraden høy, på 92,5 prosent blant dem over 18 år, 89 prosent hvis man regner minst to doser. I ukesrapporten for uke 50, som FHI la frem 22. desember, meldes det at blant totalt 221 nye covid-pasienter, var 133 uvaksinerte og 80 fullvaksinerte. Med andre ord ser vi – ikke overraskende – en kraftig overrepresentasjon av uvaksinerte blant de innlagte.

Denne trenden er dessuten stigende, noe som trolig skyldes at stadig flere får tredjedosen. Tallene er med andre ord krystallklare: Tar du ikke vaksinen, øker sjansen massivt for at du blir alvorlig syk.

At dette er et dumt valg for din egen del er alvorlig nok. Det er gode grunner til at vi ikke innfører vaksinetvang. Men dette valget er også dumt på et samfunnsmessig nivå. For det er nå intensivkapasiteten som er avgjørende ved denne nedstengningen, og ikke først og fremst antall smittede. Vaksinenekting bidrar dermed til å holde samfunnet stengt, til å permitere ansatte, til å stenge skoler og barnehager – legge ned bedrifter og mye annet. Ditt valg handler ikker bare om deg.

Det er en kjent sak at uvett kan ligne på mot

Ikke «kritisk tenkning»

Det er et ord for det du lever i: samfunnet. Og de fleste vaksinemotstandere er ellers en del av dette samfunnet. De bruker veiene som bygges, drikker det rene vannet fra springen, lar søppelbilene hente avfallet og sender ungene på skolen. Og når vaksinemotstanderne blir lagt inn på sykehus, kommer det samme samfunnet og plukker dem opp, selv om de har vært uforsiktige. Fordi vi passer på hverandre i et samfunn, også når vi dummer oss ut.

Mange av vaksinemotstanderne liker å vise til «kritisk tenkning». De ser på seg selv som Dr. Stockmann i Ibsens En folkefiende – sannhetssigeren som taler massen imot, den ene som har gjennomskuet de store løgnene. De tror de er «modigere» enn «saueflokken». Det er en kjent sak at uvett kan ligne på mot. Men det som ligner er ikke likt. Du blir ikke mer kritisk av å lukke øynene eller å ignorere kunnskap. Du har ikke rett bare fordi du har flertallet imot deg.

Sten Sørensen, pastor i Misjonskirken i Stavanger, kaller det «en kristenplikt» å oppfordre til å ta vaksinen. Nettopp fordi det er å sette fellesskapet foran. Prester og pastorer som preker sine vrangforestillinger om vaksinen som «dyrets merke» og annet vås, bør møte tydelige reaksjoner fra sine menigheter. Det svekker tilliten til kirkesamfunnet de er satt til å tjene