Kirken har et viktig ansvar for sine kulturskatter

Engasjementet etter vandaliseringen i Fjære kirke før helgen, er en påminner både om hva den lokale kirken betyr for nærsamfunnet – og for hvilke betydelige kulturminner Kirke-Norge har ansvaret for. Kirken ble reist rundt 1150 og er blant våre eldste steinkirker. Døpefonten fra 1200-tallet er blant de ødelagte gjenstandene, sammen med alterringen, altertavlen og prekestolen. En foreløpig rapport mener det vil være mulig å reparere gjenstandene, men det er uvisst hvor lang tid det vil ta og hva det vil koste.

Mangler alarm

Over halvparten av landets kirker mangler tyverialarm. Dette kom fram i nye tall fra arbeidsgiverorganisasjonen KA, som de delte med Vårt Land i går. «Vi synes det er altfor lavt», sier fagdirektør Ingrid Staurheim. Fjære kirke har en alarm, men den gikk ikke av under innbruddet. Det er ikke kjent om det var noe galt med alarmen eller om den ikke var aktivert, men kirkeverge Alexander Paul sier de ikke har noen mistanke om at alarmen ikke skal fungere.

Staurheim i KA er opptatt av ikke å lete etter feil hos Fjære kirke: «I en ideell verden skulle selvsagt alle landets kirker hatt alarm hele tiden, men verden er dessverre ikke sånn», sier hun. Også kirkeverge Alexander Paul sier at de vurderer alarmens nytte opp mot hvorvidt den er i veien for ansatte og frivillige. Det er lett å se for seg at kirkebygg med mye frivillig aktivitet kan være sårbare for irriterende og i verste fall kostbare falske alarmer – og at man derfor kan få en situasjon hvor alarmen er noe mindre i bruk enn den kanskje burde – hvis man altså har en alarm overhodet.

Historiske skatter

Selv om det er utfordrende å finne den rette balansen mellom godt nok sikkerhetsnivå og bekvem bruk av kirkebygget, deler vi KAs bekymring over lav alarmbruk i norske kirkebygg. Interiøret og kirkekunsten i norske kirkebygg er av stor kulturhistorisk betydning. Man kan derfor argumentere for at gjenstandene heller bør på museer, hvor sikkerheten er høyere. Men de er laget for å stå i og bli brukt i kirkerommet, og derfor er det først og fremst der de hører hjemme. For å sikre oppslutningen om at de fortsatt skal få stå i Guds hus, må kirkene over hele landet være seg bevisst ansvaret de forvalter. Men da må det også følge med tilstrekkelig finansiering fra myndighetene, slik at kirkene slipper å nedprioritere sikkerheten.