Anja Abusland er nyvalgt stortingsrepresentant for Senterpartiet og Vest-Agder, og er nå en av Stortingets yngste kvinner. Hun har også en tre måneder gammel baby med på jobb de første ukene, før hun skal ut i permisjon. Nå er det knyttet stor usikkerhet til om Abusland har mulighet til å amme barnet i stortingssalen.

Stortingssalen er ikke hellig

I en e-post skrev Stortingets administrasjon først at det ikke er lov å ta med nyfødte barn inn i stortingssalen. Stortingspresident Eva Kristin Hansen avviser at representantene blir nektet å amme i salen med de 169 setene, men presiserer likevel at ammende stortingsrepresentanter tidligere har fått noen andre til å passe barnet i Vandrehallen, og at barnet dermed kan ammes når mor er ferdig i salen.

Det burde ikke være nødvendig. Stortinget er riktignok demokratiets høyborg, men det er ingen grunn til at stortingssalen skal behandles som et helligere sted enn det faktisk er.

Når parlamentsmedlemmer både på Island og i Australia kan amme barna sine, bør det samme la seg gjøre i det norske Stortinget. Kanskje vil et ammende barn lage noen lyder, men alle vet at barn som ikke ammes bråker mer. Stortinget står ikke i umiddelbar fare for å bli noen barnehage av at det unntaksvis finner sted amming i salen.

Nasjonalforsamlingen tåler det helt fint.

Småbarnsforeldre som politikere

I det hele tatt er det mye som bør endres med strukturene i norsk politikk, for å bedre ta hensyn til livssituasjonen til ulike grupper mennesker. For eksempel er møtetidspunktene både i nasjonal og lokal politikk i altfor stor grad lagt til rette for menn i 50-årene med større eller voksne barn, enn for småbarnsforeldre. Hvorfor skal langdryge møter legges til sene kvelder, ofte i tillegg til ordinær arbeidstid?

Demokratiet vårt trenger småbarnsforeldrene i stortingssalen, både med og uten små babyer som ammes ved siden av.

Det er nok av unge kvinner og menn som velger å ikke stille til valg eller ta gjenvalg som folkevalgte når de får barn. Det bør være en av politikkens viktigste oppgaver å legge til rette for at også småbarnsforeldre kan delta og påvirke samfunnet.