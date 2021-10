Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

25. juni 2022 arrangeres misjonskonferansen The Send i Norge for første gang, der tjue av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner skal samle tusener av ungdom i Telenor Arena. Allerede nå har rekrutteringen til arrangementet begynt, og organisasjonene stiller seg bak det amerikanske konseptet som har som mål å motivere ungdommer til å gå «all in» for Jesus.

Åpenbart positivt

Vårt Land har dekket debatten om arrangementet grundig.

Stipendiat i religionssosiologi, Espen Gilsvik, har påpekt at oppfordringer om å gå «all in» kan knyttes til såkalt «høykostnadsreligiøsitet». Det betyr en tro som gjennomsyrer alle deler av livet, ikke bare en avgrenset del av hverdagslivet. Samtidig har misjonsorganisasjonene bak arrangementet forsvart forkynnelsen, men erkjent at «all in»-begrepet kan inneholde noen fallgruver.

Helge Simonnes er blant dem som har advart om at usunn amerikansk kristendomsforståelse kan finne veien til Norge, og har påpekt at flere i den amerikanske The Send-bevegelsen har sterke bånd til problematiske politiske profiler som Donald Trump og Brasils president Jair Bolsonaro. Risikoen for at denne trumpistiske kristendomsforståelsen får rotfeste blant norske ungdommer, synes liten.

Det er åpenbart positive aspekter ved at ungdommer engasjerer seg for det de tror på, enten det er kultur, idrett eller Jesus.

Slik sett kan The Send-arrangementet bidra til at flere ungdommer engasjerer seg positivt for i kirke og menighetsliv, samt at de får et større og bredere perspektiv på hva den kristne troen kan tilføre i hverdags- og yrkeslivet.

Fortjener honnør

Kommer nyansene til å komme godt nok frem under et arrangement som dette på Telenor Arena? Signalene fra arrangørene er at de er opptatt av problematikken og at de tar det på alvor. Arrangørene fremstår reflekterte og oppriktige i sitt ønske om at ungdommers trosliv skal være sunt og bærekraftig.

Ungdom i Oppdrag-leder Andreas Nordli og staben i The Send fortjener honnør for å møte den offentlige kritikken på en konstruktiv måte, der man viser vilje til å reflektere over potensielle skadevirkninger ved «all in»-begrepet.

Man skal ikke ta lett på at unge menneskers idealisme potensielt kan misbrukes, føre til utbrenthet og dårlige gudsbilder. Spørsmålet er om et enkelt slagord om å gå «all in» kan romme alle de kloke refleksjonene som arrangørene synes å ha – eventuelt kan man alltids bytte slagord.