LEDERE: På Grimerud gård i Stange kommune jobber The Send-lederne Karoline Nyhaug (25), Mikal Valland Norli (23) og Mikael Aamli Lao (23) for fullt med å planlegge misjonsarrangementet The Send. De vil trekke tusener av unge til Telenor Arena i juni neste år. (Morten Marius Larsen)