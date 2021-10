Et løft med kulturelle storstuer

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag åpnet endelig det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo, etter flere forsinkelser. Bygningen har delt kritikerne helt siden det ble kjent at spanske arkitektkontoret estudio Herreros vant med sin Lambda i 2009. Og siden Oslo bystyre endelig vedtok å flytte museet fra Tøyen i 2013 har byggeprosessen vært gjenstand for mange og lange debatter.

Noen av debattene går på skillet mellom øst og vest: Den mindre ressurssterke bydelen Tøyen mister et viktig bygg, til fordel for det nye – og i manges øyne nyrike – området Bjørvika ved havnebassenget, hvor finanseliten har sitt barcode og sine restauranter, tett inntil kulturelitens nye signalbygg.

Andre debatter går på at det L-formede bygget er for stort – og simpelthen stygt. Etter åpningen før helgen er mange fortsatt kritiske – men mottakelsen er blandet, og mange er fornøyde. Vårt Lands kritiker Kjetil Røed innrømmer at bygget gir uheldige flyplass-assosiasjoner, men sier samtidig at museet løser sin viktigste oppgave godt, nemlig å være et visningssted for Munchs kunst.

Det er for tidlig å konkludere om det nye Munchmuseet blir en suksess eller fiasko

Del av et løft

Uansett hva man måtte mene om offentlig bruk av midler til slike signalbygg, så er det et faktum at landets hovedstad ganske snart har lagt bak seg et massivt kulturelt løft når det gjelder ruvende kulturbygg: Med neste sommers åpning av det nye Nasjonalmuseet, kan Oslo i tillegg vise til Operaen, Munchmuseet og Deichman i Bjørvika – alt reist i et område som før knapt kom noen til gode.

Det er for tidlig å konkludere om det nye Munchmuseet blir en suksess eller fiasko – eller noe imellom. Men både Operaen og Deichman har vært massive suksesser, nettopp fordi de har unngått å bli stemplet som ekskluderende høykulturelle, og i stedet blitt storstuer for alle som bor i byen – og alle besøkende. Særlig er Deichmanske bibliotek i Bjørvika et rørende syn. Selv om den åpnet under pandemien, kan besøkende på en hvilken som helst hverdagskveld se et bibliotek stappfullt av unge og gamle mennesker, som helt gratis kan benytte seg av bibliotekets bøker og andre fasiliteter. Det kollokvieres og studeres og diskuteres – og det avholdes en rekke arrangementer for alle mulige interesserte målgrupper.

Det beste vi har

Slike prosjekter er både dyre å bygge – og dyre å drifte. Og målt opp mot andre formål – som helse og utdanning – kan man alltid argumentere for at kultur er overflødig. Men uansett hva man måtte mene om disse byggene, mener vi viljen til å satse på kultur vitner om myndigheter som skjønner det poeten Georg Johannesen en gang skrev: «Å leve er nødvendig, men neppe nok». Ambisiøse kulturprosjekter som disse er med på å spenne en høyere himmel over oss som går her nede – det må vi bare applaudere.