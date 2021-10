Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

SV forsvant forrige uke ut av regjeringsforhandlingene. Nå skal påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre forme flyktningpolitikken sammen med Sp, og forankre denne i Stortinget.

Ap har selv lovet å stramme inn innvandringspolitikken. Slik Vårt Land skrev denne uka på nyhetsplass er det fire punkter partiet ønsker å endre: 1) Asylsøkere skal få midlertidig opphold, ikke permanent. 2) Flyktninger skal lettere miste oppholdstillatelse 3) Asylsøkere skal få behandlet søknaden utenfor Europa. 4) Det skal bli vanskeligere for flyktninger få ektefelle og barn hit.

Sp på sin side lenge vært opptatt av en stram innvandringspolitikk. De ønsker brede og strenge forlik i Stortinget.

Vi oppfordrer Jonas Gahr Støre til å ta med seg sin fylkningpolitiske ettertanke, fra sin rolle som generalsekretær i Røde Kors, inn i sitt nye rolle som statsminister. — Vårt Land

Mot befolkningens vilje

Det som bør uroe Støre og hans påtroppende regjering, er at eventuelle innstramminger går på tvers av folkets vilje. Dette kommer fram i Integreringsbarometeret 2020, som måler folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold.

40 prosent av den norske befolkning mener dagens politikk er for stram, mens kun 27 prosent mener den bør bli strammere. 33 prosent mener dagens politikk er passe streng. Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ble tatt opp før de to siste innstramningene på tampen av 2020.

Det som særlig bør uroe Ap-leder Støre er at dersom han strammer inn, er at han på kollisjonskurs med sine egne velgere. Disse er mer liberale enn partiets sentrale linje. Kun 24 prosent av dem ønsker en strammere politikk. Hele 35 prosent ønsker en mer liberal politikk, mens 41 prosent er fornøyd med dagens nivå før desember 2020.

Desemberforliket 2020

I desember i fjor strammet et flertall av Ap, FrP og Sp inn flyktningpolitikken på flere punkter. Forslaget kom fra Ap, og skjedde rett etter at FrP allerede hadde fått gjennomslag for flere flyktningpolitiske innstramminger i budsjettforliket med regjeringen. Når Høyre ikke lenger er bundet i regjering til KrF og Venstre vil de trolig delta i en slik allianse.

Selv om både Sps velgere og politiske ledelse ønsker å stramme inn, bør Støre likevel tenke seg godt om før han velger en slik linje. Både av strategiske, men særlig av menneskelige og humanitære grunner.

I 2004 var generalsekretær i Røde Kors, Jonas Gahr Støre, intervjuet i Adresseavisen etter et besøk i en flyktningleir i Tsjad. Der var det 200.000 flyktninger fra Darfur. Han sa: «Når vi tenker på flyktningdebatten vi har her i Norge med 10 000–20 000 flyktninger i året, vekker det ettertanke».

Vi oppfordrer Jonas Gahr Støre til å ta med seg sin ettertanke inn i sitt nye rolle som statsminister.

