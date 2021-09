Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I onsdagens Vårt Land kunne man lese den sterke saken om 15 afrikanske menn som la ut i åpen trebåt fra Mauritania i Vest-Afrika med mål om Kanariøyene, men som døde i båten midt ute på Atlanterhavet og først ble funnet da båten drev mot land i øystaten Trinidad og Tobago i Karibia. Da båten ble funnet 28. mai i år, var de døde kroppene i ferd med å gå i oppløsning. Det ble også funnet en beingrind og en hodeskalle i båten.

Livsfarlig båtreise

Mennene som sannsynligvis drømte om et bedre liv, hadde åpenbart ikke rustet seg for den nesten 5.000 kilometer lange ferden over Atlanterhavet. Politiet på Trinidad og Tobago regner med at mennene døde av mangel på mat og drikke – og utmatting. Det er velkjent og farlig at flyktninger og migranter tar seg over ruten fra Vest-Afrika til Kanariøyene.

[ Båten var lasta med draumar om betre liv. Dei dreiv rett i døden. ]

Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen IOM, har hittil i år registrert at 392 mennesker har mistet livet i forsøket på å nå Kanariøyene. I første halvår kom 2.706 flyktninger velberget over. Det er grunn til å tro at mørketallene er høye. Politimester William Nurse på Trinidad og Tobago sier at dersom man er sulten, tørst og naken, så søker du desperate løsninger som kan gi deg et bedre liv.

Ingen av oss kan være bekjent av den historien som kommer til å bli fortalt om vår tids flyktning- og migrasjonskrise til sjøs. — Vårt Land

En stor del av dem som legger ut på den livsfarlige ferden, både til Kanariøyene og over Middelhavet, har behov for beskyttelse. Andre søker bedre fremtidsutsikter med jobb, økonomisk stabilitet og mer frihet. For alle er det uverdig at det eneste alternativet de opplever, innebærer å sette seg selv og sine nærmeste i livsfare med en hasardiøs båtreise.

Historien vil dømme oss

Politiske ledere i Europa, Norge og industrialiserte land skylder mennesker på flukt og vandring at det skapes tryggere flykt- og migrasjonsruter. Dagens situasjon er et resultat av en politikk som legger opp til å stenge folk ute. Tapstallene både fra Atlanterhavet og Middelhavet er så enorme at det ikke kan tolereres.

[ En var treffsikker, en gikk på autopilot. Slik vurderer Vårt Land partilederdebatten. ]

Politikerne må legge opp til større kvoter for kvoteflyktninger, bedre ordninger med visum for dem som vil søke lykken med jobb og en ny fremtid og en utviklingspolitikk som sikrer mer fremtidstro i nærområdene der menneskene flykter og migrerer fra.

Ingen av oss kan være bekjent av den historien som kommer til å bli fortalt om vår tids flyktning- og migrasjonskrise til sjøs.