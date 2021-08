Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I februar 2021 besluttet hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) å opprette et særskilt varslingsutvalg som midlertidig skulle behandle varslingssaker som retter seg mot øverste leder i organisasjonen. Bakgrunnen var en rapport som ble fremlagt av organisasjonens interne kontrollorgan i desember i fjor. I den ble det konkludert med at noen varslinger har vært gjenstand for manglende og tilfeldig behandling av hovedstyret.

Både Vårt Land og Dagen har fulgt utviklingen i organisasjonen tett siden det første varselet om tillitskrise og maktmisbruk dukket opp i august i fjor. Siden den gang har vendingene vært mange og organisasjonen har stadig måttet svare på vanskelige spørsmål både fra media og helt sikkert også fra medlemmer innad.

En innflytelsesrik organisasjon

Misjonssambandet er en av Europas største misjonsorganisasjoner. I 2017 hadde de rundt 50.000 medlemmer, organisert i 2.400 forsamlinger og foreninger fordelt på sju regioner. De er med andre ord en svært innflytelsesrik og mektig organisasjon.

Hvordan de behandler interne varslingssaker har ikke bare konsekvenser for organisasjonens medlemmer, men har også innflytelse på hvordan andre organisasjoner i lavkirkeligheten behandler lignende saker. NLM er på mange måter storebror og forbilde for flere mindre organisasjoner.

Derfor har det også vært oppløftende å se hvordan ledelsen har tatt det siste årets hendelser på alvor, og har satt i gang viktig og omfattende arbeid for å komme til bunns i hva slags utfordringer organisasjonen står overfor.

Det er urovekkende å observere hvor lukkede prosessene er i NLM. — Vårt Land

Fortsatt en vei å gå

Men samtidig er det også urovekkende å observere hvor lukkede prosessene er. At mye av informasjonen er taushetsbelagt og derfor ikke offentliggjøres er selvsagt forståelig. Men når hovedstyrets formann Raymond Bjuland ikke engang vil si noe om hva slags læringspunkter rapporten inneholder, er det litt bekymringsverdig.

Hva Misjonssambandet kan lære av det siste årets prosesser er ikke bare viktig for dem, men også for den større kristne offentligheten. Det er garantert flere organisasjoner som står i lignende utfordringer og som kan nyte godt av det arbeidet som NLM nå har nedlagt.

Den lukkede holdningen vi som medier møtes med når vi forsøker å stille slike spørsmål tjener verken NLM eller resten av Kristen-Norge godt.