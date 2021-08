Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forrige lørdag landet et fly på norsk jord med flere afghanske barn. I ettertid har det kommet fram at det var i overkant av 20. Etter det vi vet var den yngste kun noen få uker, og de eldste opp mot 12-13 år. I ettertid har Forsvaret fått kritikk fra flere hold for at de brakte med seg barn til Norge. Den viktigste kritikken er at barna er blitt tatt med uten at foreldre har gitt samtykke, fordi Forsvaret eller de som jobbet på det norske feltsykehuset fikk tak i foreldrene i en svært kaotisk og krevende situasjon.

[ Muren skal stoppe afghanske flyktninger ]

Det er ingen tvil om at den store majoritet av små barn har det aller best sammen med sine egne foreldre, og at det vil være traumatiserende å blir separert fra mor og far. I ettertid vet vi at mange av barna som ble brakt til Norge i forbindelse med Vietnamkrigen i 1968 har stilt spørsmålstegn ved dette. Likevel er det viktig at vi vurderer det som nylig skjedde i Afghanistan i lys av den svært dramatiske situasjonen.

For vi vet at de som tok avgjørelsen om å sende barna fra Afghanistan har stått i en svært krevende og kaotisk situasjon. Etter det vi vet ble det gjort forsøk på å finne foreldrene. Men det lykkes ikke. Dermed sto det norske personellet i en situasjon der de ikke visste hva de skulle gjøre med små barn. Sett i dette perspektivet var det kanskje riktig å frakte ut barna, slik at de overlevde. Noen av dem var også syke, og ble behandlet på det norske feltsykehuset.

Det må gjøres en jobb for å forsøke å finne foreldrene og gjenforene barna med egne familier. Norge har påtatt seg et stort ansvar for disse barna. — Vårt Land

Norge har plikt

Det er også kommet frem stemmer som mener Forsvaret og norske myndigheter hadde en plikt til å handle som de gjorde: «Norge har ikke bare rett, men plikt til å frakte syke og sårede afghanske barn til Norge», sier folkerettsekspert Gro Nystuen til NTB. Hun legger vekt på at det ikke bare er Barnekonvensjonen som gjelder i en slik situasjon. Barnekonvensjonen sier at barn har rett til å bo med foreldrene og vite hvem foreldrene er, så langt det lar seg gjøre.

Nystuen mener at folkeretten og Genève-konvensjonene overstyrer Barnekonvensjonen i denne situasjonen: «Det som gjelder av folkerettslige regler i denne situasjonen, er en ubetinget plikt til å gi adekvat medisinsk hjelp til de som er ofre i denne konflikten, enten de er syke eller sårede.»

Det som kjer i etterkant er viktig

Det er altså ulike syn på det som har skjedd. Uansett er barna kommet til Norge. Det som betyr noe nå er hva Norge gjør i tiden som kommer. Det må gjøres en jobb for å forsøke å finne foreldrene og gjenforene barna med egne familier. Norge har påtatt seg et stort ansvar for disse barna. Deres beste må være fokus på alt våre myndigheter foretar seg.

[ UDI til baby i afghansk familie: – Forlat Norge innen tre uker ]