Salmer på lederplass i sommer

Er du glad i den gamle salmeskatten? Da kan du glede deg til å lese noen utvalgte gamle salmer på lederplass hver mandag gjennom hele sommeren.

Vi har utfordret ulike mennesker til å finne sin salmefavoritt blant de riktig gamle salmene, som er ble skrevet før 1900-tallet. Noen av de gamle salmene er kjente og kjære, og du vil kanskje bli overrasket over hvor gamle de er. Andre er mer ukjente og kan løftes fram på nytt, og kanskje brukes mer.

Startskudd førstkommende mandag

Vi har spurt ulike mennesker som vi tror kan komme med gode anbefalinger til oss andre. Dette starter allerede på mandag. Først ut er Bjørn Eidsvåg.

Alle vi har spurt er folk vi tror er glad i gamle samler. De aller fleste vi har har sagt et entusiastisk ja. Utover sommeren kan du lese anbefalinger fra musikere som Hildegunn Reigstad og Ine Hoem. Vi har også invitert forfatter Hanne Ørstavik og skuespiller Svein Tindberg. Du får anbefaling fra tidligere preses Helga Byfulglien, komponist og kirkemusiker Trond Hans Farner Kverno, samt direktør for Olavsfest Petter Myhr.

Den gamle salmeskatten

Det som er flott med de gamle salmene er at de er sunget i ti- og hundreår før vi ble født. De ble krevet og sunget i en annen tid. Når vi synger dem på nytt kan de være et bindeledd mellom generasjoner og tidsepoker. De kan både binde oss til fortiden og de kan forstås på nye måter i en ny tid.

Flere av de som anbefaler de gamle salmene har personlige fortellinger som gjør at de er særlig glad i akkurat denne salmen. Derfor er salmene ikke bare et felles skattekammer vi kan hente gull fra, for mange binder salmene oss til gode opplevelser i familien, kirken eller på bedehuset. På denne måten bidrar salmeskatten til å binde oss sammen.

Let fram din egen favorittsalme!

Vi håper dere alle vil ha glede av salmene som anbefales, og historiene om hvorfor akkurat denne salmen er valgt ut. Vi håper det kan være en oppfordring til alle Vårt Lands lesere om å tenke på sin egen gamle favorittsalme denne sommeren. Med det ønsker vi alle våre lesere en riktig god og velsignet sommer!