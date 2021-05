Hanvolds uttalelser om holocaust

Visjon Norge-sjef Jan Hanvold er ingen antisemitt. Å skade eller såre jøder er antakelig noe av det siste han ønsker. Den delen av kristenheten han tilhører – som av og til identifiseres med ideologien kristensionisme – går noen ganger i motsatt grøft: Man har et så positivt syn på Israel og jøder at man glemmer at de er like feilbarlige som alle andre mennesker.

Det er ikke hyggelig for jøder å høre hvordan noen kristensionister tolker Bibelens profetier: Jødene skal utsettes for store forfølgelser fra Guds fiender. Det er enten utryddelse eller konvertering. — Vårt Land på lederplass

Noen ganger får dette positive konsekvenser. For eksempel da følgende svært oppbyggelige dialog i forrige uke fant sted i programmet Studio Direkte: Jan Hanvold: «Det er klart at Israel ville ikke vaksinert sin befolkning så raskt og fort hvis det var noe gærent med Pfizer-vaksinen.» Programdeltaker: «Nei, de vet hva de driver med».

Andre ganger blir kristensionismen i sin mest typiske form problematisk. Den kan føre til at man overser eller bagatelliserer palestinernes rettigheter. Det er heller ikke hyggelig for jøder å høre hvordan noen kristensionister tolker Bibelens profetier: Jødene skal utsettes for store forfølgelser fra Guds fiender etter at de er samlet i sitt eget land. De overlevende skal omvende seg til Kristus. Det er altså enten utryddelse eller konvertering.

Antisemittisme

Selv om denne bibeltolkningen ikke er et uttrykk for vonde ønsker kan den bli tolket som antisemittisme. Det jødiske folket har gjennomgått ufattelige lidelser gjennom historien nettopp fordi kristne har ment at Bibelen overgir dem til en slik skjebne.

Jan Hanvolds uttalelser om at holocaust er et resultat av en forbannelse fordi jødene var ulydige mot Gud kan derimot knapt kobles til kristensionismen. Å peke på en konkret hendelse og fastslå en teologisk forklaring på hvorfor akkurat det skjedde, regnes som meget dårlig teologi i de aller fleste kristne miljøer. Hanvold bør være klar over at selv om uttalelsene ikke er ment antisemittisk – det tror vi ham på – så er dette et typisk antisemittisk standpunkt.

Behovet for nyanser

Når det er sagt, bør slike uttalelser ikke brukes som en brekkstand mot kristne som tror opprettelsen av staten Israel er et tegn forutsagt i Bibelen. Det er fullt mulig å støtte den opprinnelige sionismen – også med teologisk begrunnelse – uten at man dermed underslår palestinernes menneskeverd eller rettigheter.

Alle teologiske retninger kan få ekstreme utslag hvis man drar dem for langt. Det ser vi ikke minst gjennom liberalteologiens historie, der ønsket om å harmonisere teologien med vitenskapen var så sterk at man i noen tilfeller utartet til ren rasisme. Maler man med for bred pensel når man skal ta avstand fra noe, svekker man muligheten for dialog.

