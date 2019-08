Sommerferien er på hell, og de fleste av oss er tilbake i hverdagen etter noen ukers pust i bakken. Men igjen har det vært en spesiell sommer. For kort tid siden ble det bekreftet at juli er den varmeste måneden som noensinne er målt på kloden. Europa opplevde ­tidenes hetebølge. Mens mange svettet i Oslo som nærmet seg 32 grader, måtte folk i Paris leve med over 42 varmegrader, hele ti grader varmere enn i Oslo.