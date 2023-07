Nylig satt jeg på toget og overhørte en samtale om kjøkken. En venninne fortalte en annen at hun snart skulle rive ut sitt gamle kjøkken fra 50-tallet og erstattet det med et nytt, lekkert kjøkken fra en av de store kjedene. Samtidig klaget hun over at det «blir litt av en jobb» fordi kjøkkenet var plassbygd og «veldig solid», Det var vanskelig å rive det ut. Men, som hun sa, «det er gammeldags».

Dermed gjør hun som mange andre i Norge: River ned et gammelt og solid kjøkken og setter inn et nytt og «trendy» ferdigkjøkken. Kanskje vil hun snart sitte ved sitt kjøkkenbordet sitt og nyte synet av et flunkende nytt og ultramoderne kjøkken. Trolig vil det se ut som et utsnitt fra en glanset katalog. Til stadighet blir vi bombadert av kommersielle krefter forteller oss at vi må bytte ut det gamle. Spørsmålet er om vi blir lurt av denne reklamen?

For reklamen og kjøkkenmoten skifter stadig. Derfor er det all grunn til å tro at hun kommer til å sitte på den samme plassen om 6-7 år og tenke at kjøkkenet allerede er gått av moten. Det er ikke sikkert hun i samme slengen vil tenke over at hun kastet ut et fullt brukbart kjøkken som var langt mer holdbart, samtidig som hun også har bidratt negativt i klimaregnskapet. Men det burde hun.

Nytt kjøkken eller fire turer til New York

Dersom vi alle tenker som min medpassasjer på toget blir klimavtrykket av våre kjøkken et betydelig problem. I 2014 meldte Elkjøp at hver femte nordmann skulle pusse opp kjøkkenet det året.

Tønsberg kommune tar dette på alvor. De anbefaler sine innbyggere å tenke gjenbruk, redesign og resirkulering, gi videre materiale heller enn å kaste. De mener folk heller bør bruke pengene på å gjøre boligen mer energieffektiv. Ja, de har til og med laget et pedagogisk regnestykke på klimaavtrykket ved å pusse opp, hive ut et gammel kjøkken og sette inn et nytt.

KLIMAAVTRYKK: Informasjon fra Tønsberg kommune om klimaavtrykket ved å pusse opp kjøkkenet. (Tønsberg kommune)

Dersom du pusser opp kjøkkenet for 200.000 kroner, fører det i snitt til utslipp av 8 tonn CO2e. Det tilsvarer klimautslipp fra fire helgeturer til New York med fly, åtte år med vegetarkosthold, jobbpendling med tog fra Tønsberg til Oslo i 20 år, biff til middag hver dag i fire år og bilkjøring i tre år. Klimaavtrykket på fly, kjøtt og bilkjøring kjenner de fleste av oss til. Men klimaavtrykket ved å skifte ut et kjøkken kjenner få til. Derfor er dette en god illustrasjon.

På kommunens egne hjemmesider viser de til at i 2018 brukte vi 81,3 milliarder kroner på oppussing, som med et forsiktig anslag tilsvarer omtrent 3,2 millioner tonn CO2. Det er omtrent to tredjedeler av all transport med personbiler i Norge. Det er basert på en analyse som viser at hver tusenlapp brukt på oppussing forårsaker et utslipp på 40 kilo CO2, på grunn av klimaavtrykket fra produksjonen av materialer, interiør, installering og avhending.

Cicero kom i 2019 med rapporten «Personlige klimatiltak for å kutte de globale utslippene», som har en oversikt over hvor mye man kan spare klimaet i sitt privatliv. Den viser at ved å la være å bytte ut kjøkkenet så gir det sjokkerende store besparelser av utslipp.

Skjermdump fra Ciceros rapport «Personlige klimatiltak for å kutte de globale utslippene» (Skjermdump rapport Cicero)

Ikke bare kjøkken....

I denne kommentaren er kjøkkenoppussing litt tilfeldig valgt. Jeg kunne fokusert på bad, eller kasting av møbler som er solide og brukbare. Likevel er ikke kjøkkenet helt tilfeldig. Noe av grunnen er at å bytte ut et gammelt kjøkken gir store mengder avfall som både må håndteres og det betyr at store mengder nye ting må produseres. Kjøkkenet er et rom som inneholder både hvitevarer, elektriske maskiner og en rekke skap, skuffer og annet.

Dessuten finnes det fortsatt mange gamle kjøkkeninnredninger som både er solide, plassbygde og laget i heltre. Å bytte ut disse betyr nesten uten unntak at man erstatter dem med noe som er langt mindre holdbart og solid.

Dårlig samvitthet - eller lettelse?

Da jeg begynte å skrive denne kommentaren var jeg redd for å framstå moralistisk og formanende. Mange sliter allerede med klimaskam knyttet til flyreiser, bilkjøring og kasting av klær. Skal vi nå også skamme oss for at vi vil ha det fint og hyggelig hjemme?

Det som gjorde at jeg likevel bestemte meg for å skrive denne kommentaren, er at for mange av oss kan ideen om å beholde det gamle kjøkkenet tvert imot gi en form for lettelse. Kanskje er nettopp klima og holdbarhet en god grunn til å slappe av med det du allerede har? Dersom kjøkkenet er så slitent noe må gjøres setter det betydelig mindre klimaavtrykk å gi det gamle kjøkkenet et strøk maling. I alle fall om du bruker de tradisjonelle og naturlige malingsformene uten giftstoffer, slik som linoljemaling. Erfaring viser også at disse er mer holdbare.

Ta vare på det gamle!

Til slutt finnes det en siste grunn som vi nordmenn ser ut til å ha glemt i våre oppussingsiver, men som svenskene i langt større grad er opptatt av: Det er bygningsvern. Det gamle er ofte både fint og holdbart, dersom du er villig til å se på det med et litt kjærlig.

Du skal ikke lete lenge på svenske nettsider før du finner entusiaster som ivrer for å beholde gamle kjøkken, gamle vinduer, ulike bygningsdeler og gamle møbler. Et par kjappe eksempler finner du i en artikkel fra Göteborgs-Posten «Renovera köket i stället för att köpa nytt», og fra Gefle Dagblad «Riv inte ut ditt gamla kök!»

Har du et riktig gammelt kjøkken som kan ha bevaringsverdi, bør du dessuten ta deg en titt på «Bygningsvernets kjøkkenkatalog» til Länsmuseet Gävleborg. Bildekatalogen introduseres slik: «Finner heller ikke du det du leter etter i IKEA-katalogen? Er du lei av kjøkkenkjedenes markedsføring av ‘Landskjøkken’ og ‘Gårdkjøkken’ som ved nærmere ettersyn viser seg å være imitert perlefiner i MDF?» I oversikten finner du en rekke riktig gamle og artige kjøkken, som noen har tatt seg bryet med å ta vare på. Noen vil mene det er skrammel. Andre av oss mener det er kulturhistorie.

Også i Norge er trenden med bygningsvern i ferd med å ta seg opp. Dersom du har et gammelt kjøkken eller bad kan det hende du faktisk er i ferd med å bli riktig trendy, uten at du visste det.

Et lite råd til slutt: Dersom du akkurat nå lurer på om du skal kaste ut ditt gamle kjøkken, bad eller eller møbler bør du tenke deg om. Både på grunn av klimaet, men også fordi det gamle ofte er fint og varer lenger hvis du behandler det med litt kjærlighet. Du kommer garantert ikke til å angre.

