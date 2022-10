Det forferdelege etterlivet

Aslaug Olette Klausen etterlyser ein ny måte å snakke om helvete på. Det vil eg freiste å gjere no. Kva med å byrje med å erkjenne at du ikkje veit kva som skjer etter døden. Kanskje trur du på ein himmel, atterføding eller total tilinkjesgjering. Det er heilt greitt. For meg må du tru på kva du vil og så hardt du klarar. Men pass på. Vegen frå tru til skråsikker visse er kort for både religiøse og ikkje-religiøse. Og det er ved dette skiljet problema byrjar.

Ein torsdag ettermiddag tidlegare i haust var eg til stades på eit arrangement i Stavanger kor iranarar samla seg for å fortelje om sine erfaringar frå det undertrykkjande presteregimet i heimlandet. Ei kvinne fortalde korleis trusselen om helvete vart brukt systematisk til å styre handlingane og liva til iranske kvinner. Å vise håret, føtene, eller vere åleine med ein annan mann og mange andre småting er døme på handlingar ein bør unngå for å vere på den sikre sida. Det gjekk til hovudet på ein, fortalde kvinna. «Men det er ikkje sant at ein kjem til helvete for desse tinga» avslutta ho med tårer i auga og applaus frå dei frammøtte.

Kva som skjer i etterlivet

«Afterlife, oh my God, what an awful word» syng Win Butler, songaren i Arcade Fire. Eit kanadisk band som har utforska fleire religiøse tema i songane sine. Eg har tenkt på denne songen mange gonger og kjent meg igjen i bodskapen. Det er vanskeleg å tenkje på kva som skjer i etterlivet. Eg trur iranarane eg trefte denne torsdagen også kan nikke anerkjennande til det.

Det er liten tvil om at også i kristendommen har helvete blitt brukt til å skremme folk til å tru og oppføre seg. Mange lar seg skremme i dag. — David Sviland

Når ideen om himmel og helvete blir brukt til å skremme og halde folk nede, er det logisk å bryte med trua og heller fokusere på livet her og no. Å fortrenge ei så grunnleggjande forståing av livet og døden, er derimot lettare sagt enn gjort. Allereie nemnde Klausen fortalde i intervjuet med Vårt Land at sjølv om ho braut med kristendomen og ikkje trudde på helvete lenger, var ho redd for å komme til helvete. Dette har ho gått i terapi for, og no har ho samla liknande historier og skrive ei heil bok om det.

Det er liten tvil om at også i kristendommen har helvete blitt brukt til å skremme folk til å tru og oppføre seg. Mange lar seg skremme i dag. Dei siste åra har eg rett som det er høyrt kristne som prøver å pynte på helvete med å avskrive flammane og pinslene vi kjenner frå Dantes diktverk, Den guddommelege komedie. Dei som ikkje trur på Gud, skal ikkje pinast av flammar, dei skal bli separerte frå Gud og alt som er godt. Her må eg seie meg samd med Klausen – flammar eller ikkje – «det er vondt uansett».

Det er deprimerande at folk må gå i terapi for helvetesangst slik at dei kan takle kvardagen. Og det er provoserande å høyre at kvinner i Iran blir halde nede med trugslar om helvete. Viss leiarar av religiøse samfunn hadde vore litt mindre skråsikre, ja, kanskje til og med innrømt at dei ikkje kan garantere at himmel og helvete finst, trur eg vi hadde fått færre sjukmeldingar og fleire livsglade folk rundt oss. Verda hadde rett og slett blitt mykje betre for oss alle om vi kunne bli samde om ein ting: Vi veit ikkje kva som skjer etter døden.

Men eg skjønar at det er naivt å tru at noko slikt kan skje. Eg tek til orde for ein relativistisk måte å tru på som slår beina under poenget med store delar av kristent og anna religiøst arbeid. Er det noko poeng i å tru og drive misjonsarbeid, viss du ikkje veit om det finst ei fortaping? Kan ein spørje seg. Og eg tillèt meg å svare på det sjølv: Ja, det er det.

Å dele uroa

Framføre dødens mørke som alle skal konfronterast med, ligg det ein moderne misjonsmoglegheit. Eg trur vi har godt av å snakke meir om døden og kva vi trur. Å dele håpet om å treffe sine kjære igjen i himmelen, er trøystande og inspirerande. Å dele uroa for fortaping er lækjande. Og å høyre om korleis trua på atterføding eller tilinkjesgjering påverkar livet, er spennande.

For meg gav trua først meining då eg slapp taket i førestillinga om at det berre er eg og mi kristenforståing som er rett. Eg trur og håper på ein himmel, og eg fryktar for helvete. Men når eg erkjenner at eg ikkje veit, blir redsla litt mindre, mystikken større og trua meir levande.

Vi skal ikkje gløyme at også dei ikkje-religiøse blir råka av dødsangst. «It scares the hell out of me», syng Muse-vokalist Matthew Bellamy i songen med det passande namnet «Thoughts of a Dying Atheist». Kva som skremmer helvetesangsten vekk, kjem ikkje klart fram i teksten. Men la oss stoppe å opp å sjå litt på dette motivet: Ein ateist på dødsleiet som uroar seg for døden og eit helvete han ikkje trur på. Det høyrest kjent ut.

No er det haust

Vi kan lære to ting av denne fiktive ateisten. For det første: Den kristne læra har skremt både den eine og den andre. For det andre: Også ateisten kan bli mjuk og uroleg i møte med døden. Viss han hadde vore modig nok til å vise tvilen tidlegare i livet, trur eg han hadde fått eit rikare liv og litt meir sjelefred på dødsleiet.

No er det haust og mørkt om kveldane. Mitt beste tips er å invitere vennene dine ut i mørket, tenne eit bål og snakke om kva som skjer etter døden.

