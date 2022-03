Hadia Tajik valgte selv å gå av som arbeids- og inkluderingsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Hun trakk selv konklusjonen.

Den siste tiden har det kommet fram at hun eide, helt eller delvis, to leiligheter som hun leide ut mens hun hadde tilgang på en skattefri pendlerleilighet i Oslo. Dette skattefritaket fikk hun fordi hun hadde levert inn en leiekontrakt for en leilighet hun aldri benyttet. Dette gjorde Tajik da hun var 23 år gammel og rådgiver i den rødgrønne regjeringen. På grunn av avstand i tid, var det en rekke spørsmål som hun ikke greide å svare på eller dokumentere.

Det ville blitt vanskelig – for ikke å si umulig for Tajik å bli sittende etter de siste ukers avsløringer. Særlig fordi hun som arbeids- og inkluderingsminister hadde det øverste ansvaret for Nav. Riktignok hadde ikke Tajik et direkte ansvar for Nav-skandalen, men sammenligningen med krav som til enhver tid stilles til mottakere av ulike Nav-ordninger vil uansett blitt hengende ved henne. Da ville vært en svekket minister i tiden som kommer.

[ Hadia Tajik går av: – Jeg ber om tilgivelse ]

Aps største stjerneskudd

Tajiks avgang er en vemodig dag for mange. Som politiker representerte hun mange ulike former fornyelser av Ap og det norske samfunn. Hun kom inn i politikken som ung kvinne, hun har innvandrerbakgrunn og hun maktet å binde samme både det tradisjonelle og det moderne Ap. Hun var også en fornyer.

Slik flere har pekt på har hun vært et av Støre-regjeringens aller sterkeste kort. Hun er både kraftfull og får ting gjort. Innenfor sitt felt har hun utrettet mer på kort tid enn svært mange andre i regjeringen.

Flere har pekt på at hun også kunne være en kommende statsminister i Norge. Andre har ment at bråket rundt Giske-saken hadde svekket henne til en slik posisjon. Det kan stemme akkurat nå. Men dersom Tajik hadde fortsatt som arbeidsminister kunne hun blitt svært populær i Ap, særlig ettersom Giske-saken bleknet.

Det er verdt å merke seg at hun ikke trekker seg som nestleder i Ap. Det betyr at Tajik fortsatt har en rolle i norsk politikk i tiden som kommer. Det kan også bety at hun kan komme tilbake i en regjeringsposisjon. — Berit Aalborg

En utbredt ukultur

Det flere bør tenke på i dag er at en rekke politikere ser ut til å ha blitt en del av en ukultur. Stortingets administrasjon eller Statsministerens kontor har ikke greid å ivareta og stille de riktige spørsmålene til unge politikere som kom inn i rikspolitikken gjennom mange år. Tajik var 23 år da hun kom inn i denne kulturen. Omtrent like ung var tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad han også kom inn i politikken. Også han måtte trekke seg som minister i høst.

Det betyr ikke at unge politikere ikke har ansvar for det de har gjort. Men som ung og uerfaren politiker er det lett å overse det som framstår som detaljer i en hektisk og spennende politisk hverdag. Det vet alle vi som selv har vært 23 år en gang. Både på Stortinget og i regjeringen burde man hatt tydelige rutiner og krav til alle politikere som kommer inn for første gang. Det faktum at så mange politikere har gjort samme feil viser at systemet ikke har fungert godt nok. Derfor er den oppryddingen som er i gang både viktig og nødvendig.

LOs rolle

Det er verdt å merke seg LOs rolle i forkant av Tajiks avgang. Tre LO-topper – som sitter samme med Tajik i Aps sentralstyre – gikk ut i VG og krevde flere svar fra Tajik. Dette er selvsagt spørsmål de kunne tatt opp direkte med henne eller i interne fora. Men de valgte å markere sakene i offentlighet. Dette vil bli lest som om Tajiks gamle fiender fra perioden med Giske-saken nå hevnet seg. Kanskje stemmer det også.

Fortsatt nestleder

Alt dette betyr ikke at Hadia Tajiks politiske karriere er forbi. Det er verdt å merke seg at hun ikke trekker seg som nestleder i Ap. Dessuten sitter hun på Stortinget. Det betyr at Tajik fortsatt har en rolle i norsk politikk i tiden som kommer. Det kan også bety at hun kan komme tilbake i en regjeringsposisjon. Vi har sett flere eksempler på dette i andre partier. Blant annet måtte Audun Lysbakken og Sylvi Listhaug trekke seg som ministre, men kom tilbake med full tyngde både som minister og partileder.

Dette kan også skje med Hadia Tajik. Trolig var det både nødvendig og klokt av Tajik å trekke seg akkurat nå. Det viser at hun ser alvoret i situasjonen.