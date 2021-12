Østrem svarer Solberg: «Det er ikke Høyre jeg kritiserer, det er deg»

Høyre-leder Erna Solberg svarer i Vårt Land 8. desember på kritikken jeg har fremmet om at hun bidrar til en mer polarisert koronadebatt.

I ingressen skriver hun at jeg «påstår at Høyre polariserer i korona-debatten».

Her har Solberg har tolket kritikken i en annen retning enn den var tiltenkt: Kritikken var ikke rettet mot Høyre. Den var rettet mot henne – som leder av et stort politisk parti, som nylig avgått statsminister og erfaren kriseleder, er det slik at hennes ord veier svært tungt.

Formidabel innsats

Som jeg minnet om i min kommentar, har jeg tidligere hyllet henne for den formidable lederjobben hun har gjort gjennom koronakrisen. Den ble publisert uken før valget, og der ble Erna Solberg karakterisert som en moderne leder. Hun har vært samlende i en ekstrem krise for nasjonen. Hun manet til et samhold hevet over politiske motsetninger. Hun lyttet til fagfolk og sto for de politiske valgene hun tok basert på disse rådene, også når de viste seg å måtte justeres fordi kunnskapen var ufullstendig. Hun ga medarbeidere tillit, uten at det førte til at hennes autoritet ble svekket. Hun var også en pragmatisk leder.

«Jeg har lenge vært mektig imponert over Solberg som kriseleder. Det er ikke uten grunn at Norge fortsatt scorer maksimalt på tillitsundersøkelser, at vi er på vaksinetoppen og at folk har forholdt seg til myndighetenes råd. Den konsistente kommunikasjonen fra Solberg har bidratt til dette», skrev jeg blant annet.

Koronakrisen trenger mer debatt

Solberg opplever også at det føles rart å minne en journalist om at en åpen, saklig og kunnskapsbasert offentlig debatt er det beste middelet mot polarisering. Der er jeg og Solberg fullstendig enige. Og som jeg skrev forrige uke, fortjener alle de politiske løsningene – også i krisetider – en grundig debatt. For selvsagt er krisehåndtering også politikk. Gjennom de månedene Solberg ledet koronahåndteringen, var det til tider for lite debatt – om styrken i tiltak, beredskap, importsmitte og koronapakker.

Mitt ønske fra en politisk leder som har hatt helhetstenkning og fakta som viktige verdier, er at de mest polariserende uttalelsene spares til perioder der ikke hele befolkningen er på jakt etter syndebukker. — Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør

Men det var få av hennes politiske motstandere, om noen, som hevdet at Solberg var en uforberedt leder som vi ikke kunne stole på.

Det Solberg og jeg fortsatt trolig er uenige om, er i hvilken grad enkelte av hennes utsagn de siste ukene har vært «saklige og kunnskapsbaserte».

[ Julebordet måtte avlyses - nå får fattige og sykepleiere maten ]

Ledere kopieres

En leder har smitteeffekt, og da snakker jeg ikke om koronasmitte. Når en leder har tråkket over en grense, gir det rom for at andre også gjør det. Derfor kopierer raskt andre politikere Solbergs kritikk om at vi nå har fått en regjering «som virker uforberedt» eller som er «uklar og utilstrekkelig» i sitt møte med mutanter og spredning. Senest denne uken var det KrF-leder Olaug Bollestad som valgte å «bruke akkurat de ordene» om den nåværende regjeringen – for å omskrive ett av eks-statsministerens mest berømte uttrykk. Det vil overraske om ikke Erna Solbergs valg av virkemidler i koronadebatten de siste ukene også har blitt gjenstand for kritikk innad i Høyre.

Timing!

Selvsagt må en opposisjonsleder kunne si at de som sitter med makten er vinglete, trege eller uklare. Og selvsagt vil det etter hvert være sider ved koronahåndteringen til Støre og hans mannskap som bør kritiseres. Slik er det med en pågående pandemi der faktaene skapes og tolkes i en hektisk tidskamp – mot viruset selv.

Men i kommunikasjon og ledelse betyr også timing av et budskap alt. Min forventning til en politisk leder som har hatt helhetstenkning og fakta som viktige verdier i hele sitt virke, er at de mest polariserende uttalelsene og de tøffeste karakteristikkene spares til perioder der ikke hele befolkningen er på jakt etter syndebukker. Vi er nå inne ved begynnelsen av det som kan bli den tøffeste perioden for hele befolkningen siden 12. mars 2021. Og ja – tiltak endres fra uke til uke, fordi vi har en løpsk mutant som har fått utvikle seg i en uvaksinert befolkning sør i verden.

Da forventer jeg ledere som ikke pisker opp motsetninger og bidrar til å spre mer usikkerhet enn det okikron-mutanten i seg selv klarer å skape.