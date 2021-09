KRISELEDELSE. Erna Solberg, statsminister for en borgerlig regjering gjennom åtte år, har vært Høyres sterkeste kort. Uansett om hun nå må overlate statsministerkontoret til en annen, vil det alltid stå igjen etter henne at hun ledet landet trygt gjennom to store kriser. (Marit Hommedal/NTB)