Politikk er brutalt. Den ene dagen er du landets ledende politiker, omgitt av statsråder som har alle midler til maktutøvelse tilgjengelig – i tillegg til svarte biler, en ivrig presse og tilnærmet fri tilgang til TV-studioer når du måtte ha et ledig minutt i kalenderen.

Så snus alt på hodet over natta. Valget er dreiepunktet. Hun som bodde i statsministerboligen pakker eskene og flytter. Opposisjonskontoret på Stortinget er langt mindre trafikkert. Man kan surne av mindre. Det samme skjedde for åtte år siden, da vi hadde et Arbeiderparti som brukte minst ett år på å innse at det å være i opposisjon fordrer en litt annen kommunikasjonsform enn man var blitt vant til.

Solberg skuffer

For ikke mange måneder siden skrev jeg en hyllest til Erna Solbergs lederskap, særlig med tanke på hennes stødige håndtering av koronakrisen i Norge. Det jeg da la vekt på, var hennes stamina og evnen hun og regjeringen har vist til å være samlende. Hun var mer opptatt av de store linjene og holdt på budskapet over tid. Dermed skapte hun forståelse for tiltakene vi måtte leve under. Jeg kunne også ha inkludert opposisjonen i den hyllesten. Mange politiske kamper ble dempet de første kritiske månedene.

Og heller enn å diskutere politiske løsninger har hun valgt å bli den verste versjonen av seg selv: Pirkete, bedrevitersk og detaljorientert. — Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør

24. september, noen små uker før regjeringsskiftet, ga Erna Solberg og Bent Høie hverandre en gjenåpningsklem. De inviterte til gjenåpningsfest tross økende smittetall. De overleverte også en koronastrategi til sine etterfølgere i regjeringskontorene, som de i stor grad har lent seg på.

Nå har Solberg blitt opposisjonsleder. Og heller enn å diskutere politiske løsninger rundt støttepakker, forskrifter og krisebevilgninger, som selvsagt fortjener en grundig politisk debatt, har hun valgt å bli den verste versjonen av seg selv: Pirkete, bedrevitersk og detaljorientert. Allerede uken etter at hun gikk av, etterlyste hun en koronaredegjørelse fra Jonas Gahr Støre. I flere radio- og TV-debatter de siste ukene har vi sett en Solberg som tydelig savner seg selv i lederstolen.

Hun har kritisert regjeringen for å ha «feil måleparametre» når de setter inn tiltakene sine, men sier samtidig at hun ikke har noen bedre plan. Hun påstår også at regjeringen lot være å sette inn tiltak i tre uker etter at fagmiljøene anbefalte slike. Det stemmer ikke, i denne perioden ble det satt inn en rekke lokale tiltak, ettersom smittespredning og presset på helsevesenet ikke har vært jevnt fordelt.

Økt polarisering

Helseminister Ingvild Kjerkol har ikke fått en lett jobb. Hun overtar en smittetrend som er kraftig oppadgående og en helsesektor som er totalt utslitt og som ikke bare skal håndtere koronasykdom. Hun må også innse at det er langt mer krevende å kommunisere inngripende tiltak og vaksineringsanbefalinger nå enn for halvannet år siden. Folk er lei. Mange lytter til alternative informasjonskanaler som tolker statistikk til beste for eget syn – i den grad de overhode forholder seg til statistikk og anbefalinger.

Hun bidrar nå til å spre usikkerhet om hvorvidt det nye lederskapet i landet er i stand til å håndtere pandemien videre.

Polarisering sår tvil om vaksineeffekt og koronatiltak og bryter ned tilliten til landets politiske ledelse. Det er den tilliten som har gjort at Norge har vært ett av de landene som til nå har kommet aller best ut av denne pandemien – og den er skjør.

Det er tendenser til økt polarisering rundt korona også i Norge. Det bør en erfaren leder som Erna Solberg ta på største alvor. Da forventer jeg at hun velger sine politiske kamper som opposisjonsleder med litt mer omhu enn det vi har sett de siste par ukene. Hun bidrar nå til å spre usikkerhet om hvorvidt det nye lederskapet i landet er i stand til å håndtere pandemien videre.

