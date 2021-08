Kan du finne ut hva du skal stemme ved å ta en valgomat?

I dag publiserer Vårt Land sin første valgomat noensinne. Mange aviser og mediehus har i mange år laget valgomater til sine lesere før stortings- og kommunevalg. En valgomat er et møysommelig arbeid, og de som jobber med det, har saumfart partiprogrammer i årevis. De leter etter måter å skille ulike partiene fra hverandre.

Det er ikke alltid like lett.

Vi vet at akkurat det er en av grunnen til at mange ikke går til stemmeurnene – dette at man ikke klarer å skille partiene fra hverandre, eller bare syns politikerne krangler om selvfølgeligheter. Andre igjen tror ikke deres stemme er så viktig. Det er krevende å skjønne alt som foregår i det politiske landskapet, men det betyr ikke at du ikke er en viktig brikke i det store demokratiske prosjektet som et stortingsvalg er.

Er du en «Urbanist»?

Den såkalte «sofavelgeren» kunne avgjort valget – hvert år. Vane-velgerne er også en spennende gruppe, de som alltid ender opp på samme parti år etter år, fordi de føler en lojalitet til akkurat det partiet, selv om kanskje både de og partiet har endret seg.

I vår valgomat, som politisk journalist Hans Andreas Starheim har hatt hovedansvaret for, sammen med produktutvikler Bent Sværen, får du ikke noen endelige svar om hvilket parti du skal velge. Men du får svært gode hint om hvilke partier du vil finne gjenklang i. Vi tror uansett at en valgomat er et nyttig og litt underholdende verktøy i jakten på det perfekte partiet for deg.

Verdibasert

Vi har valgt å kalle dette en «verdivalgomat». Vi spør deg ikke om ulike politiske kampsaker, men ber deg heller svare på et sett med verdispørsmål. Det er fordi alle politiske valg, alle partiprogram, alle regjeringserklæringer i bunn og grunn er meislet ut fordi en gruppe mennesker deler felles verdier og bygger en politikk basert på disse.

Mener du for eksempel at folk i byene ikke skjønner hvor mye verdiskapning som skjer på bygda? Eller at du aldri kunne tenke deg å bo ett sted hele livet? Kanskje du er mer opptatt av fellesløsninger enn individuelle løsninger? Slike spørsmål er med på å danne ditt politiske fotavtrykk, kanskje uten at du helt er bevisst på det selv.

I disse dager utfører mediene en av sine viktigste samfunnsoppgaver – å sørge for at vi har et velfungerende demokrati der flest mulig sier sin mening om hvem de vil skal styre landet. — Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør

16 velgertyper

Ut i fra 25 spørsmål som kretser rundt fire ulike verdi-akser, kan du få en pekepinn på hvilken av 16 forskjellige velgertyper du tilhører. Er du kanskje «Urbanisten» – en som trives best med myldrende folkeliv rundt deg og som ønsker et samfunn der folk får ta mest mulig frie valg? Eller tilhører du velgergruppen «Miljøadvokaten» eller «Byggaren»? Ta testen selv, og sjekk ut!

I disse dager utfører mediene en av sine viktigste samfunnsoppgaver – å sørge for at vi har et velfungerende demokrati der flest mulig sier sin mening om hvem de vil skal styre landet. Det er en ganske krevende oppgave – det viser seg år etter år at visse velgergrupper ikke finner veien til stemmeurnene.

Underrepresentert

Det er særlig «andregangsvelgerne» som er underrepresentert, samt enkelte andre som ikke opplever det relevant å stemme fram representanter til en nasjonalforsamling. Ingen finner ett parti som matcher 100 prosent. Det som er viktig, er å kjenne etter hva som er de mest sentrale verdiene – og manøvrere ut fra disse når du velger ditt parti.

Som nyhetsredaktør i Vårt Land ønsker jeg at flest mulig skal engasjere seg i politikk. Vi skriver om spillet, politikkutviklingen og konsekvensene av politiske vedtak – hver uke. Disse dagene er det daglige drypp av nedturer, oppturer, nyanser og utspill.

Vi tror på at velgere kan bli engasjert på forskjellige måter – noen vil snakke med politikere på stand, andre vil lese aviser eller følge debatter på tv. Mange syns valgomater kan være et nyttig verktøy. Vi håper du vi teste ut valgomaten vår, og kanskje forundre deg litt over hvorfor du ble akkurat den velgertypen – før du stemmer innen 13. september.

