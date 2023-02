Nei, Sophie Elise er ikke et forbilde

Diskusjonen om Sofie Steen Isachsen («Sophie Elise») sitt samarbeid med NRK engasjerer. En ekstern gjestekommentator i Vårt Land, David Sviland, er en av de som har vært en motstemme i denne debatten. Torsdag var han på NRK Debatten etter at han på kommentarplass i denne avis etterlyste en mer vennlig tone i diskusjonen om Steen Isachsens samarbeid med NRK.

I Vårt Land har vi flere gjestekommentatorer, skribenter som ikke er ansatt i avisen, det mener vi er sunt for en avis. Det åpner opp ytringsrommet, utfordrer redaksjonen, og gir leseren nye perspektiver å bryne seg på. Sviland, som sluttet som debattjournalist i Vårt Land i fjor, har ofte litt andre innfallsvinkler enn majoriteten. Det er bra for alle debatter.

Men våre eksterne kommentatorer uttrykker selvsagt ikke avisens mening, hverken når de er på trykk i Vårt Land, eller når de ytrer seg i andre medier, slik Sviland gjorde da han omtalte Steen Isachsen som et forbilde på NRK torsdag kveld.

NRK bør nå et yngre publikum med helt andre virkemidler enn denne type innhold og denne typen kommersielle påvirkere — Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør

Avisers mening uttrykkes på lederplass. Det er også verdt å merke seg at vår gjesteskribent ble invitert til NRK etter at han på kommentarplass i Vårt Land kritiserte avisen for å være kritisk til Sophie Elise. Aviser bør være lydhøre for kritikk.

Ta lærdom og gå videre

Det er alltid positivt når noen tar personer som kritiseres hardt i offentligheten i forsvar. Det samlede medietrykket i slike saker kan være en enorm belastning, også for svært medievante personer. I Vårt Land mener vi det er riktig å gi rom til slike ytringer, også når de strider med avisens syn. Sviland fortjener ros for å gå mot strømmen her.

Men vi er som avis ikke enig med vår gjesteskribent på NRK Debatten. Vårt Land mener selvsagt ikke at Sophie Elise framstår som et forbilde. NRK bør nå et yngre publikum med helt andre virkemidler enn denne type innhold og denne typen kommersielle påvirkere.

Derfor vil jeg gjerne gjenta Vårt Lands oppfordring på lederplass i forrige uke: NRK bør klargjøre sitt syn på bruk av ulovlige rusmidler etter Steen Isachsens omstridte publisering av et bilde med en pose hvitt pulver. Og kan legge til et råd: Nå har dere prøvd å lage en podcast med Sophie Elise. En rikskringkaster skal alltid være i utvikling, men dette gikk ikke så veldig bra. Ta lærdom av det, og gå videre.

