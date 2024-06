I stadig flere land ser vi innføringen av autoritære anti-lhbt lover. Her hjemme raser stadig den betente debatten om Pride og flagging, samtidig som vi ser økt hatprat mot skeive. Det kan virke som at alle skritt fremover blir etterfulgt av tilbakegang. Men ser vi på tilstanden til den skeive kunsten, og i sær litteraturen, er det mye å være optimistisk for. Skeive kan gifte seg, bli foreldre, få lykkelige slutter - vi får til og med lov til å være slemme!

---

Måken forlag (Måken forlag)

Noveller

Forfatterkollektivet 7

Du får den slutten du vil ha

188 sider, Måken forlag 2024

---

I sin andre bok har Forfatterkollektivet 7 samlet skeive noveller, historier og én slam. Selv om den litterære kvaliteten varierer, skaper forfatterne et pusterom hvor garden kan senkes og det mangefasetterte som er skeive liv og identiteter kan få eksistere uavbrutt.

Til knes i møkk

Bokens tittel er optimistisk, som et kleint broderi over sofaen til en eldre tante: Grip dagen! Smil til verden, og verden smiler til deg! Men den oppløftende oppfordringen har et mer alvorlig bakteppe. For selv om skeive har en historisk mulighet til å faktisk få den slutten vi vil ha, kan en ikke ta hverken fremskritt eller stillstand for gitt.

Heldigvis er boken mer preget av humor og absurditeter enn av alvor. Alvor finnes det nok av i den skeive litteraturen. Med med denne boken er det en lettelse at de tragiske fortellingene som ensidig fokuserer på de vanskelige “komme ut”-historiene eller smerten i å være dømt til et liv på utsiden av samfunnet, ikke er med. Disse historiene er fortsatt viktige og skal eksistere, men de kan ikke være de eneste som eksisterer for, av og om skeive.

Derfor frydes jeg når jeg leser om en transbonde som står til knes i møkk og døde kuer, fordi byrden av å stå i en livskrise og samtidig bære det ensomme arbeidet norske bønder må slite med, er for stor. Når hovedpersonen får slippe å kave med feilkjønning og fordommer, og heller kan bry seg om allmenne følelser som sorg og hevnlyst - gjerne med en ladd hagle i hendene - er jeg en tilfreds leser.

Gjør det skeive allmenngyldig

For til tross for at boken selges inn som en skeiv bok, som i stor grad fokuserer på lesbisk kjærlighet, er det ikke nødvendigvis skeivheten som knytter historiene sammen. Den ligger der som en grunnstein, som et alternativt univers hvor heteronormativiteten er oppløst, og fortellinger om hevn, psykisk uhelse, utroskap, foreldrekjærlighet og den første forelskelsen kan eksistere som allmenne menneskelige opplevelser.

En av dem som virkelig mestrer det å gjøre det skeive allmenngyldig er Kine Kaborg. Som i forfatterkollektivets første novellesamling, står hennes tekst igjen som et av de sterkeste bidragene. Den erfarne låtskriveren formidler spenningen og nysgjerrigheten som ungdomsforelskelser vekker med stor overbevisning. Som i forløperen, «Morelltreet», ligger det en sår ensomhet i Kaborgs novelle. Med ujålete språk gir hun innblikk i et ungdomssinn som både er troverdig og komplekst. Jeg vil ikke at hennes beretning om den unge kjærligheten som blomstrer om kapp med de vestlandske epletrærne skal stoppe.

Strofer skapt til å dele

I motsetning til forrige bok, som var en ren novellesamling, inneholder denne boken også én slam, ofte kalt spoken-word poesi, altså dikt som er skrevet for å fremføres. Alene på en bokside, uten poetens rytmiske lesing, gjennomtenkte pauser og tonefall, blir dikten stående mer nakent.

Den litterære kvaliteten står ikke like sterkt gjennom hele antologien

Diktet er preget av å være laget for et annet format enn et hvitt papirark. Kampånden forsvinner, og klisjeene forsterkes. Det krever litt mer av leseren når man må selv fylle inn tomrommet etter poeten. Ikke før jeg leste det høyt for meg selv, i et forsøk på å yte diktet rettferdig, traff ordenes alvor og dybde meg. Det er synd at formatet ikke yter diktet rettferdig, men det gjør det ikke mindre interessant.

Varierende litterær kvalitet

Den litterære kvaliteten står ikke like sterkt gjennom hele antologien. Det skal godt gjøres i en bok med syv ulike bidragsytere.

I enkelte av novellene blir språket for omstendelig, for forklarende og de klisjefylte vendingene for mange. Strukturen kan til tider bære preg av at forfatteren er veldig fast bestemt på å få frem et poeng og noen nøkkelhendelser, og resultatet blir flate karakterer, svake overganger og rotete tidslinjer.

Slemme skeive

Likevel føyer boken seg inn i rekken av interessante skeive utgivelser de siste årene. En av de mer interessante tendensene i den skeive litteraturen for tiden, både i norsk litteratur og internasjonalt, er fremveksten av de slemme skeive. Eller sagt på en annen måte: Vi er blitt mennesker, som ikke bare er lidende og lengtende, men får være usympatiske, hevnlystne, og inkonsekvente.

Det skaper ikke bare mer interessant litteratur, og rom for flere historier som både skeive og ikke-skeive kan lese og kjenne seg igjen i. Men ved å vise at man kan gjøre skeivhet på mange ulike måter, bryter man ned fordommer og gjør stien bredere for de som kommer etter.