Igjen er det tid for Pride-markeringer og igjen har debatten om markeringenes legitimitet i det offentlige blitt vel så fremtredende som selve markeringen. I Oslo og Drammen har foreldre gått sammen i aksjonsgrupper og vil holde barna tilbake fra barnehagen den uka Pride skal markeres.

Mangfoldsmarkeringene tømmer barnehagene for reellt mangfold

Dette er en paradoksal situasjon. Mangfoldsmarkeringene klarer ikke romme det reelle mangfoldet som finnes. Mangfoldsmarkeringene tømmer tvert imot barnehagene for meningsmangfold. Hvordan kom vi dit?

Det er lett for storsamfunnet å skylde på dem som ikke ønsker Pride-markeringer i barnehagene: De må bli mer tolerante, de må skjerpe seg. Mange tenker at det er rett å møte borttrekningen deres med et enda tydeligere mangfoldsbudskap. For den andre siden er det lett å tenke at Pride-entusiastene er ute etter å tvinge på barna normoppløsning og seksuell tematikk som egner seg bedre for voksne.

Tillitsmangel

Men bristen ligger et annet sted enn hos de presumptivt intolerante eller de presumptivt normoppløsende. Det er nemlig mangelen på tillit mellom partene som er problemet, ikke mangelen på toleranse eller storsinn hos en eller begge.

Dersom målet er at samfunnet skal kunne romme og holde sammen et størst mulig mangfold, er det avgjørende at den tillitskrisen som har oppstått tas på alvor. Det er myndighetene og offentlige institusjoner som barnehage og skole som må stå i bresjen for en slik tillitsbygging.

Første steg er å fortelle foreldrene hva undervisningen faktisk består av. Skal barna lære om seksuelle fetisjer, eller skal de lære å tegne en regnbue? Skal barna lære at menn kan være gravide, eller skal de lære at hudfarge ikke har betydning? En tydeliggjøring av mangfoldsarbeidets reelle innhold vil være konstruktivt. Der hvor det er reell uenighet, kan partene komme hverandre i møte.

En tydeliggjøring av skillet mellom arbeidet for å skape aksept for mangfold, og de kontroversielle kampsakene som knyttes til Pride, vil også bidra til å dempe tillitskrisen.

Religionsmangfold

Som kristen avis ser vi at rommet for religion og religiøse aktører rett som det er er truet på offentlige arenaer. Religionsmangfoldet er en del av det mangfoldet en offentlig Pride-feiring feirer og markerer. Ingen, heller ikke konservative kristne, er tjent med at barnehage og skole får mindre fokus på mangfold. Arbeidet for å skape større rom for mangfold er på sin side avhengig av å ikke støte fra seg grupper som er med på å øke mangfoldet. Når etniske og religiøse minoriteter trekker seg unna mangfoldsarbeidet har det feilet.