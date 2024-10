«Det er kvaliteten på livet, ikke lengden, som er det viktige,» sa Martin Luther King Jr. til en journalist etter at Time Magazine kåret ham til «Årets mann» i 1963. På dette tidspunktet var borgerrettskampen i USA på sitt mest intense. Pastoren hadde allerede vært utsatt for flere attentatforsøk, og drapstruslene haglet.

Vi vet alle hvordan det korte livet til Martin Luther King Jr. endte: Den 4. april 1968 ble borgerrettsforkjemperen skutt og drept mens han stod på verandaen på et motell i Memphis, Tennessee.

---

King (Verbum forlag)

Sakprosa

Jonathan Eig

King. Et liv

650 sider, Verbum 2024

---

Vi vet samtidig at livet hans satte et enormt avtrykk, selv om han bare rakk å bli 39 år gammel. Som leder av den ikke-voldelige kampen mot segregering og rasediskriminering i USA, fikk King oppleve bemerkelsesverdige resultater gjennom bevegelsens kamp. I 1964 mottok han, som den til da yngste vinneren noensinne, Nobels fredspris.

En murstein av et referanseverk

Det er en begivenhet når Jonathan Eigs biografi om dette korte livet endelig foreligger i norsk oversettelse. King. Et liv fikk en strålende mottakelse da den utkom i USA i fjor, og stakk av med den prestisjetunge Pulitzer-prisen for beste biografi. Det er lett å forstå. Boken forteller historien om Martin Luther King Jr. på en tilgjengelig og medrivende måte, samtidig som tyngden og presentasjonen av gammelt og nytt kildemateriale allerede gjør den til et referanseverk.

At det er kvaliteten på livet, ikke lengden, som er det viktige, gjenspeiles også i King. Et liv. Biografien har blitt en liten murstein på nesten 600 sider. Men selv om boken er detaljert, oppleves den ikke som omstendelig.

Utfordret gudegitt samfunnsorden

Jonathan Eig lar oss komme tettere på den historiske Martin Luther King Jr. I årene som har gått siden King ble myrdet, har vårt kollektive bilde av borgerrettsforkjemperen gradvis endret seg. Som flere andre nobelprisvinnere har King fått en slags helgenstatus og blitt allemannseie. Vi har lett for å glemme hvor kompleks og polariserende King var – og dermed mister han også noe av sin brodd.

Det er vanskelig å lese King. Et liv uten å tenke at mange av dem som i dag trykker King til sitt bryst, antakelig ville vært svært kritiske til ham om han hadde vært en samtidsskikkelse.

Jonathan Eig skriver grundig om hatet og forakten mot King i det amerikanske samfunnet. Terroren fra Klanen og hvite, rasistiske segregeringsforkjempere mot King, hans bevegelse og vanlige afroamerikanere, er tidvis kvalmende å lese om. Med dagens briller er det også rystende å lese om hvordan sørstatenes hvite politiske ledere, dommere, polititopper og religiøse ledere tviholdt på segregeringen. For dem utfordret King en nærmest gudgitt samfunnsorden.

Kommunist og upatriotisk

Borgerrettskampen King ledet endret amerikanske politikk for alltid. John F. Kennedy og Lyndon B. Johnsons støtte borgerrettigheter kostet det demokratiske partiet stater i sør de alltid tidligere hadde vunnet.

HJEMMEBANE: Man kan ikke ta for gitt at alle forfattere er på hjemmebane når de skal beskrive disse dimensjonene ved King, men Jonathan Eig imponerer også her. «King. Et liv» inneholder fine og respektfulle skildringer av tro og trosliv. (SLOWKING )

Eig presenterer også nye kilder som viser frykten for King i store deler av det mer moderate, hvite establishmentet fra stater lenger nord. De så kommunistspøkelset i King – betraktet hans motstand mot Vietnam-krigen som upatriotisk mot USA. FBI-direktør J. Edgar Hoover, som på denne tiden var en av USAs mest aktede offentlige personer, næret en sterk, personlig motvilje mot King. Under hans ledelse gikk FBI svært langt og brukte tvilsomme metoder for å sverte og svekke borgerrettsforkjemperen.

Kallet av Gud

Det som såret King mest, var kritikk fra dem som dypest sett var enige med ham i sak. Noen mente hans ikke-voldslinje for konservativ, naiv og i praksis tjente dem som ville beholde status quo. Den mer militante borgerrettsforkjemperen Malcolm X var en av disse. Andre mente at han han var for radikal. Når hvite prester ba ham om å droppe aksjoner og utvise tålmodighet, eller når andre kristne anklaget ham for å så splittelse eller være for politisk, gikk det inn på ham. King var skuffet over at mange kristne i realiteten bidro til å opprettholde segregeringen.

King. Et liv får tydelig frem at King i første rekke var en åndelig leder med politiske mål

I vår tid betraktes Martin Luther King kanskje først og fremst som en politisk leder som også var pastor. King. Et liv får imidlertid tydelig frem at King i første rekke var en åndelig leder med politiske mål. «I mitt hjertes dyp er jeg baptistpastor,» sa King, som ofte minnet om at han ikke var politiker. Han opplevde at han var kallet av Gud til å lede kampen for sosial rettferdighet.

Man kan ikke ta for gitt at alle forfattere er på hjemmebane når de skal beskrive disse dimensjonene ved King, men også her imponerer Jonathan Eig. King. Et liv inneholder fine og respektfulle skildringer av tro og trosliv. Vi blir også kjent med teologene som formet baptistpastoren og vekket kallet til å bygge Guds rike på jorden, slik som Walter Rauschenbusch og hans teologi om det sosiale evangeliet.

Plagierte og var utro

De som er ute etter en heltefortelling som plasserer Martin Luther King Jr. på en pidestall, vil bli skuffet over Jonathan Eigs bok. King. Et liv viser at King ikke bare var en sterk og uredd leder, men også en plaget mann.

King var notorisk utro – noe boken vier mye oppmerksomhet. Særlig det siste gjør at boken vil neppe vil havne i hyllen for oppbyggelig litteratur

For han var ofte hjemsøkt av tvil, selv om troen og overbevisningen vant frem til slutt. Han var regelmessig utslitt, nedbrutt og deprimert. Og selv om mange i samtiden anså ham for å være USAs moralske leder, var livet hans preget av karakterbrister. King lot sitt eget kall gå foran interessene til sine nærmeste og medarbeidere. Han plagierte andres åndsverk i sine akademiske arbeider og sitt forfatterskap, og han var notorisk utro – noe boken vier mye oppmerksomhet. Særlig det siste gjør at boken vil neppe vil havne i hyllen for oppbyggelig litteratur.

Mesterlig om en sårbar mann

Siste ord om Kings indre spenninger er neppe sagt med denne biografien. Om få år vil nytt kildemateriale bli tilgjengelig når FBI frigir ytterligere transkripsjoner og opptak fra overvåkningen de gjennomførte av King for å ramme ham. Tiden vil vise om dette materialet vil kaste nytt lys over, og igjen endre vår oppfatning av, borgerrettsforkjemperens korte, men dramatiske og innholdsrike liv.

King. Et liv forteller historien om en kraftfull åndelig leder, som uten frykt for eget liv følger det han opplever som et kall fra Gud, samtidig som han er et feilbarlig og sårbart menneske. Jonathan Eigs mesterlige evne til å vise frem dette mennesket har gjort dette til en strålende biografi.