DRAMA: Teaterstykket Ways of seeing hadde premiere på Black Box teater i Oslo i november 2018. Det ble sett av få anmeldere, men skulle vise seg å skape enorm debatt og til slutt en statsråds avgang. Nå gir Oktober forlag ut en bok om stykket og hendelsene rundt. Ways of seeing settes også opp igjen med to nye forestillinger 25. og 26. august. (Foto: Leif Gabrielsen)