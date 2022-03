RASISMEDEBATT: I 2020 ble julekrybben i kirken Ulm Münster i Sør-Tyskland gjenstand for en heftig diskusjon om rasisme og kolonihistorie. Et hovedargument i Halvor Moxnes' nye bok er at den rasistisk fremstilte kongeskikkelsen ikke hører hjemme i en kirke. (Sebastian Gollnow /fra boka/DPA)