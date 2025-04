Verbum gir ut bok av biskopen som talte Trump imot

Donald Trump kalte henne «avskyelig». Etterpå fikk hun takkebrev fra hele verden. Slik lyder introduksjonen i Vårt Lands store Min tro-intervju med nåtidens mest berømte biskop, Mariann Edgar Budde.

Der noen mente at hun var avskyelig, mente andre at Budde var modig da hun konfronterte den nyinnsatte amerikanske presidenten Donald Trump og ba ham vise nåde overfor immigranter og lhbt-personer.

Nå gir Verbum forlag ut Buddes bok «Lær å bli modig» med et nyskrevet forord av biskopen selv. Dette skriver forlaget selv på sine Facebook-sider fredag ettermiddag. I tillegg får den norske utgaven av boken et splitter nytt etterord av Oslo-biskop Sunniva Gylver.

Verbum forlag er begeistret over å få utgi Buddes «aktuelle bok om å være modig og stå opp for det man tror på».

– Etter å ha talt Trump midt imot fra prekestolen, har biskopen vist dette motet i praksis og fått millioner av fans over hele verden som beundrer hennes kristne humanisme og tydelige stemme, skriver forlaget i en melding.

Boken lanseres i slutten av mai.

– Et pastoralt øyeblikk

– Hva gjorde jeg egentlig? Jeg ba ham – og oss alle – om å huske at mennesker ikke er kategorier man uten videre kan avskrive. At de er mennesker, og at de fortjener hans nåde som landets mektigste mann. Er det å tale ham imot? Er det å kritisere ham? Helt ærlig synes jeg det var et ganske pastoralt øyeblikk, sier biskopen i intervjuet med Vårt Land.

Hvis Donald Trump følte seg utstøtt, kan hun forstå det, sier hun i intervjuet,

– Men han kunne også ha reagert på mange andre måter. Han kunne til og med bare ha ignorert meg. Men hva hadde han egentlig forventet? Nåden er, slik jeg ser det, et bibelsk – ikke politisk – begrep, sier Budde.