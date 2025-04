Barron har siden 2022 vært biskop av Winona-Rochester, og er en tungt merittert akademiker. Men gjennom de siste årene er det som en geistlig YouTube-stjerne han virkelig har gjort seg gjeldende. Gjennom podkaster, videoer, bøker og kurs, når han lenger enn de fleste av sine kolleger. Og filmserien hans, Catholicism, som også er gitt ut som bok, er sett av flere millioner mennesker.

For mange som har latt seg trekke inn i Jordan Petersons univers, er Barron blitt den neste man har søkt seg til – i et ønske om å forstå mer av kristen tro og tanke.

Men den medievante biskopen er også i stadig større grad blitt koblet til Donald Trumps politiske oppland. Og dét toppet seg etter Trumps tale til kongressen i mars.

Kritiserte demokratene

Talen, som varte i 1 time og 40 minutter, fikk hard medfart av faktasjekkere. Og den ble ikke tatt godt imot av representantene fra Det demokratiske partiet. Noen reiste seg og gikk, andre svarte med iskald stillhet.

I salen satt også Barron. Han var invitert spesielt av den republikanske representanten Riley Moore, og da talen var ferdig, la han ut en videosnutt, der han kritiserte hvordan demokratene hadde opptrådt.

Barron sammenlignet denne talen med hva som skjer i kirken: «Demokratiets liturgi», var ordet Barron brukte. Og han hevdet demokratene hadde vært respektløse.

Det startet allerede da Trump kom inn i salen, og demokratene ikke klappet, men satt med hendene i fanget. Og det fortsatte da en av representantene reiste seg og protesterte høylytt.

«Jeg er ingen cheerleader for Donald Trump (...) men jeg er en apologet for amerikansk demokrati, og denne høye liturgien som pågikk, ble avbrutt på en måte som jeg fant urovekkende», sa Barron.

«Demokratiets liturgi», var ordet Barron brukte om Trumps tale

Robert Barron

Født i 1959, og gründer av Word on Fire, en katolsk medieorganisasjon.

Barron har gjennom 25 år bygget seg opp til å bli en mediepersonlighet og viktig formidler av katolsk tro.

Barron og hans medieorganisasjoner har de senere årene møtt kritikk for å gi støtte til Donald Trumps politiske retning.

Dette toppet seg etter Trumps tale til kongressen 4. mars i år.

En ny Fulton Sheen?

Det er gjennom medieorganisasjonen Word on Fire, at Barron har skapt sitt univers. De har evangelisering som sin målsetting, og suksessen til Barron har av flere blitt sammenlignet med Fulton Sheen, den amerikanske biskopen som turnerte radio- og TV-stasjoner på 1950- og 1960-tallet. For dette vant Sheen blant annet to ganger Emmy-prisen.

På samme måte som Sheen, har Barron lyktes å fremme katolsk tro for et større publikum. Han har gått i dialog med kulturen, noe det finnes mange eksempler på blant annet i essaysamling Seeds of the Word: Finding God in the Culture.

«Den ekte kristne, åndelige reisen slutter aldri i noe så fargeløst som å ‘oppdage seg selv’. Derimot munner den ut i det strålende privilegiet: Å få delta i Guds arbeid med å føre nåden inn i verden» skriver Barron her, og oppfordrer til å se spirer av det kristne budskapet i allmennkulturen.

Det er ikke vanskelig å forstå at et slikt budskap oppleves fruktbart for mange mennesker som ønsker å være kristne, men samtidig delta i en verden der det kristne budskapet noen ganger fremstår som en kuriositet. Og i Katolisisme-serien, som også er blitt bok og gitt ut også på norsk i 2014, formidler Barron katolsk tro på en måte som mange vil oppleve at er levende og fremtidsrettet.

Nytt medielandskap

Men der Sheen opererte i et medielandskap preget av noen store, allmenne aktører, er landskapet som Barron opererer i langt mer fragmentert. Med de nye mediene er man ikke lenger avhengig av eksterne kringkastere eller forlag.

Barron har rett nok bare en brøkdel av det antallet følgere som de virkelig store skuespillerne og fotballstjernene har, men tallene er likevel langt over andre kirkeledere, med Pave Frans som unntaket.

Og ved siden av å være en god taler, har Barron fått hjelp av noen døråpnere.

Kritikk for høyredreiing

Blant dem er tidligere redaktør for Breitbart News, Ben Shapiro, men ikke minst Jordan Peterson. Peterson er psykolog, forfatter og podkastvert, og Barron og Peterson har hatt flere samtaler både om kristen tro og om religionens plass i samfunnet.

Det Barron imidlertid har fått kritikk for, er at perspektivet som han formidler på samfunn og kultur, i stor grad har overlappet med argumenter og synspunkt som har vært fremmet av høyresiden.

Denne kritikken ble satt på spissen for to år siden, da tidsskriftet The New Ressourcement, som Barron står bak, ble linket opp til Trumpismen i en kommentarartikkel i Commonweal, et tradisjonsrikt katolsk magasin. Artikkelen var ført i pennen av teologen Massimo Faggiolo

Biskop Barron og Jordan Peterson har hatt flere samtaler både om kristen tro og om religionens plass i samfunnet

Truet med rettslige skritt

Faggioli mente det fantes en blanding av «ahistorisk fundamentalisme» og nasjonalistiske impulser i amerikansk katolisisme, og at denne hadde grobunn i en intellektuell elite preget av modernitetskritikk og støtte til Trump.

Det som egentlig sto på spill her, handlet om posisjonen til den «glemte vanlige (hvite} amerikanske mann», mente Faggioli.

At Barrons magasin ble nevnt, førte til at Barrons mediaorganisasjon sendte en rettslig advarsel til Commonweal om at deres patentrettigheter var krenket. Redaktørene i Commonweal svarte med å fjerne det aktuelle avsnittet, men skrev samtidig en merknad om at årsaken var at dette var fordi Barrons organisasjon «har informert oss om at de regner det som ærekrenkende å bli assosiert på noen som helst slags måte med Donald Trump og Trumpismen».

Dette førte bare til nye trusler fra Barrons organisasjon om rettslige skritt.

Til slutt svarte Commonweal med en artikkel, Silencing the press, der de skrev at offentlige personer – inkludert religiøse ledere – må forvente et kritisk blikk, og «nyter ingen spesialbeskyttelse fra meninger om deres intensjoner, deres uttalelser, eller det politiske samfunnet som de lever i.»

Kritikk fra Paven

Etter presidentskiftet i år, har påstandene om at Barron og hans Word on Fire løper høyresidens ærend blitt stadig flere.

En av de mest påfallende episodene, var da pave Frans 10. februar sendte et brev til de amerikanske biskopene i kjølvannet av planene om massedeportasjon av immigranter.

«Dette er ikke en bagatellmessig sak: En sann rettsorden viser seg nettopp i den verdige behandlingen som alle mennesker fortjener, spesielt de fattigste og mest marginaliserte,» skrev paven.

Da hadde også den katolske bispekonferansens arbeid for migranter og flyktninger blitt hardt rammet av Trump-regjeringens økonomiske kutt.

Stille om Pavens brev

Men hos Word on Fire var det stille om hva paven hadde sagt. I stedet publiserte man to kommentarartikler 11. febuar.

Den ene med tittelen «First: Love locally», som tok for seg JD Vance sin retorikk om en «ordo amoris», altså en «kjærlighetens orden». Dette er opprinnelig tankegods fra Thomas Aquinas, som Vance brukte for å forsvare regjeringens immigrasjonspolitikk.

Blant republikanerne som har stått på barrikadene for massedeportasjoner, er det forøvrig Riley Moore som inviterte Barron til kongressen. I løpet av de få ukene som er gått siden talen, har Moore personlig foreslått en lov for ytterligere innstramninger av grensepasseringer: Moore vil også hindre alle kinesiske statsborgere skal få komme til USA på studentvisum. Argumentet er at de er «kommunistiske spioner».

Etter presidentskiftet har påstandene om at Barron løper høyresidens ærend blitt stadig flere

Vil starte orden

All PR er likevel god PR, sies det gjerne. Og for Barrons del startet 2025 med at han både markerte 25 år i mediebransjen, og at han samtidig slapp nyheten om at han ønsker å grunnlegge en egen katolsk orden, med digital evangelisering som sin fremste oppgave.

Finansieringen er på plass, og Barron har også funnet et passende hus der prester og noviser skal holde til. Også tidligere har Barron uttalt seg om disse planene, som da han til Fox News i 2022 sa «Gå tilbake til fransiskanerne, dominikanerne, jesuittene. Alle svarte på sin tids behov – det som de opplevde at var det presserende åndelige behovet».

Hva Barrons initiv blir til, vil tiden vise. Men for å oppnå en kirkerettslig status, holder det ikke at bare den lokale biskopen gir sin støtte. For nettopp i 2022 strammet pave Frans inn reglene, slik at alle slike initiativ også må ha en godkjenning fra Vatikanet.