– Vi må begynne å tenke at Vårt Land og andre mediehus i dag er eit univers, ikkje berre ei avis. Podkast er ein del av det, seier Ruth Einervoll Nilsen, podkastansvarleg i Vårt Land.

I ein liten serie artiklar har Vårt Land tatt for seg den nye mediekvardagen der podkasten er blitt ei viktig plattform. Tidlegere har vi intervjua Ole Asbjørn Ness, som driv den høgreorienterte podkasten Ness, og Mímir Kristjánsson og Magnus Marsdal, som driv den venstrevridde podkasten Mímir&Marsdal.

For Nilsen handlar Vårt Lands eigne podkastar om å foredle prosjektet og journalistikken på ei plattform som Vårt Lands lesarar ikkje nødvendigvis er på.

– Podkast gir oss eit nytt uttrykk og gjer at vi blir relevante for fleire enn dei som kjenner Vårt Land frå før, ikkje minst yngre, seier Nilsen.

– Vel så viktig er det likevel at lydformatet og samtaleformatet gir noko anna enn det ein tekst kan gjere. Folk får lov til å snakke i lengre tankerekker. Med tanke på dei mest populære podkastane i verda, har folk blitt vande med og glad i den djuptpløyande samtalen. Lyttarane føler gjerne også at dei kjem tettare inn på dei som snakkar.

Underdekka om seksualitet

Nilsen er produsent for podkasten «Epleskrotten», med Kristine Banggren Gripsgård, som hadde premiere onsdag 5. februar. Dette er ein tema-podkast om sex og forkynninga kring sex og reinleik i kristne samanhengar.

– Kjem Vårt Land til å lage fleire tema-podkastar framover?

– Det ligg mykje arbeid bak ein slik podkast, så det kjem jo også an på kor mange som lyttar på han. Men eg trur vi kjem til å lage fleire undersøkande og nysgjerrige «dokumentar light»-podkastar. Det er så mange underdekka tema i vårt segment, blant anna seksualitet, som eg tenker at podkast er det perfekte formatet for å gi folk innsikt i, seier Nilsen.

Vil gi lyttarar openberringar

Ho meiner at podkastformatet har ein kvalitet i seg sjølv ved sida av å rekruttere nye abonnentar inn til avisa.

– Det er utruleg verdifullt at nokon ber fram ei historie med stemma si. Det formatet trur eg kan gjere nokre forteljingar endå meir verknadsfulle. Det skapar også ein djupare lojalitet, meiner ho.

Vårt Land skal med podkastane sine vere ein fasilitator for samtalar som elles ikkje blir tatt i offentlegheita. Det gjeld også podkasten «Åpenbart», der Nilsen sjølv er podkastvert, og som kjem med ein ny episode kvar veke.

– Konseptet med Åpenbart er å hente inn kjelder som kan gi oss innsikt i noko nytt, og aller helst i tema som få andre snakkar og skriv om. Vi vil at det skal vere ein nisjepodkast der folk opplever at dei blir klokare. At dei får ei openberring, rett og slett, seier Nilsen.

Podkastvertar PODKASTVERTAR: Vårt Land har for tida to podkastar, «Åpenbart» og «Dokka». Her møtest podkastvertane Åste Dokka (t.v.) og Ruth Einervoll Nilsen kvarandre på Vårt Lands podkast-studio. (Erlend Berge)

Skal ikkje gjere normative vurderingar

– Er det utfordringar knytt til det å lage podkast om trus- og livssynstematikk?

– Definitivt! Den største utfordringa handlar om teologi og bibelsyn. Sei at vi har ein episode om Paulus, med nokon som har forska på Paulus. Samtidig finst det svært mange andre måtar å lese og forstå desse bibeltekstane på. I podkasten vår skal vi heller ikkje gjere normative vurderingar, som ein del lyttarar ønsker at vi skal.

– Det er ein enorm skog av podkastar der ute. Korleis få folk til å lytte på Vårt Lands podkastar?

– Det er kjempevanskeleg. Å få folk til å vite at ein podkast finst, er kanskje den største utfordringa. Men vi håper å tilby noko annleis som er bra nok til å påverke lyttarvanane til folk. Eg veit at ein del av lyttarane våre har sakna ein podkast som tar på alvor tema som krinsar rundt kristen tru og livssyn. Vi er også heldige som har lyttarar som deler med dei dei kjenner, og som gjer at vi får ein organisk vekst.

Fleire kvinner enn menn – så vidt

Det er så vidt fleire kvinner enn menn som høyrer på Vårt Lands podkastar. Nilsen peiker på at både Åpenbart og Dokka er leia av kvinner, men at kjønnsfordelinga blant lyttarane er cirka 60-40.

– Eg har ei slags naiv tru på at så lenge vi inviterer taleføre, kompetente og interessante gjestar, så er det underordna kven som intervjuar, seier Nilsen.

– I kor stor grad prøver de å få friksjon i podkast-samtalane?

– I første sesong av Åpenbart hadde vi alltid to gjestar med ulike meiningar. Då var brytning og dialog målet. Men etter kvart fekk vi betre flyt og betre samtalar med å ha éin og éin gjest inne. Då er det opp til meg som programleiar å stille kritiske spørsmål og unngå at det berre blir koseprat, seier Vårt Lands podkastsjef.

– Eit grenselaust medium

Koseprat er det heller ikkje i podkasten til Åste Dokka, som til vanleg kjem med ein ny episode annakvar veke.

– Dokka er ikkje ein podkast som har noko visjonsarbeid eller strategisk tenking knytt til seg. Han kviler på at folk eg trur har noko interessant å melde, kanskje har det. Og då kan det vere interessant for fleire enn meg, seier ho.

– Kva er moglegheitene og utfordringane med ein podkast som din?

– Podkast er jo på ein måte eit grenseløst medium, der du kan vere så sær du vil og halde på så lenge du vil. Det bør ein ikkje nødvendigvis gjere av den grunn. Men det spesielle med podkast i forhold til andre lydmedium er at det oppstår ein større grad av intimitet. På radio blir det fort litt nærmare noko planlagt og «offisielt». Podkasten ligg litt nærmare ein vanleg samtale mellom menneske, seier Dokka.

Samtalar om store spørsmål

– Det kjennest heller ikkje invaderande på same måte som ved eit middagsbord å stille ganske store spørsmål og snakke ordentleg om ting, meiner aviskommentatoren og podkastverten.

– Gjeld det også tru og livssyn?

– Eg snakkar gjerne om kristendom med folk, men er kanskje ikkje så veldig «pushy» på det. Eg prøver å føle meg litt fram, men synest det er best når vi snakkar om eksistensen på ein eller annan måte. Og så spør eg jo alle gjestane mine om dei kan seie noko som er bra og noko som er dårleg med kristendommen. Det er det første, faste spørsmålet, og eit fint oppspark til ein interessant samtale.

– Snakkar du også om politiske spørsmål i podkasten din?

– I liten grad, men det hender. Før førre stortingsval hadde eg både Stefan Heggelund og Kirsti Bergstø i kvar sin podkast. Men då var det mest for å høyre kva dei tenkte om bruk av kristendom til politiske formål, i politisk retorikk. Så det var jo med mitt blikk inn, seier Dokka.

Vårt Land-podkast også framover

Ruth Einevoll Nilsen trekker fram Aftenbla-bla når ho får spørsmål om kva podkastfavoritt ho har utanfor Vårt Land-universet. Dette er podkasten til Stavanger Aftenblad, med Jan Zahl, Leif Tore Lindø, Janne Stigen Drangsholt og Harald Birkevold bak mikrofonane.

– Podkasten deira er både lettbeint og substansiell. Eg ler og eg lærer. Og så er han på herleg rogalandsdialekt, seier Nilsen.

– Det er jo vanskeleg å sjå inn i framtida, men kva trur du om mediekvardagen om fem år? Kva plass har podkastane der?

– Dei største podkastane om fem år har nok ein plattform å starte frå. Eg trur det blir vanskelegare og vanskelegare å trenge gjennom lydmuren frå soverommet, som ein kunne gjere tidlegare. Men vi ser at antal minutt brukt på podkast kvart år, aukar. Vi brukar mindre tid til å lese og meir tid til å lytte. Derfor tenker eg at Vårt Land absolutt skal vere til stades på podkast også framover, seier Ruth Einervoll Nilsen.

Podkast i Vårt Land

Per i dag har Vårt Land to podkastar

«Åpenbart» er leia av podkastansvarleg i Vårt Land, Ruth Einervoll Nilsen, og religionsredaktør Elise Kruse

Den ferske tema-podkasten «Epleskrotten» er ein underpodkast av «Åpenbart», om kristen sex og forkynninga kring sex i kristne samanhengar, leia av Kristine Banggren Gripsgård

«Dokka» er leia av Vårt Land-kommentator Åste Dokka

