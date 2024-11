Kostnadskutt og nedbemanning i flere kristne forlag

Forrige uke ble det kjent at Det norske bibelselskap går med stort underskudd, og at styret hadde gått inn for å kutte til sammen seks årsverk.

Vårt Land har kartlagt den økonomiske situasjonen i de tre andre store kristne forlagene: IKO-Forlaget, Lunde og Hermon. De forteller om krevende tider, og at de jobber med å snu hver stein for å kutte kostnadene.

Hermon og Lunde har allerede gjennomført stillingskutt. I løpet av desember blir det klart om dette også blir løsningen for IKO-forlaget.

Pågående prosesser

IKO-Forlaget, som er eid av IKO institutt for Kirke og oppvekst, hadde i 2023 et negativt årsresultat på -1 938 000 kr.

– Det er vanskelig å få forlagsvirksomhet til å gå i pluss for tiden. Det er tydelig beskrevet gjennom situasjonen i Bibelselskapet. Og vi også jobber for å finne bærekraftige modeller for å drive, sier Kristine Aksøy, som er arbeidende styreleder etter at direktøren for hele instituttet sa opp stillingen sin tidligere i år. Forlagssjef Heidi Andersen er nå fungerende direktør for både IKO-instituttet og forlaget.

– Vi må se på helheten i IKO og IKO-Forlaget. Det allerede tatt radikale grep, og det er igangsatt prosesser som nok må innebære nedbemanning, sier Aksøy

– Hva tidsperspektivet på disse prosessene?

– Vi har et styremøte i desember, og der vi må ta viktige beslutninger med tanke på videre drift.

Samtlige forlag som Vårt Land har snakket med, IKO inkludert, sier at det er kostnadsveksten som er hovedutfordringen:

– Vi opprettholder salgstallene, men kostnadene er vesentlig høyere. Det handler særlig om produksjonskostnader, frakt og kronekurs, og utgifter til lønn og pensjoner.

Lunde reddes av eieren

Lunde forlag har hatt negativt årsresultat i flere år på råd, i fjor på -2.245.000 kr. Soliditeten i forlaget har sunket fra over 30 prosent i 2019 til -24 prosent i 2023. Soliditet er en måte å beregne bedrifters evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet.

– Vi har hatt et betydelig underskudd, som har ført til at hele egenkapitalen er borte. Men vi har eiere som gjennom alle år har vært villig til å betale for forlagsdrift, og ser på dette som en del av misjonsoppdraget. De har garantert for videre drift, og det er grunnlaget for at vi kan drive videre uten egenkapital, forklarer forlagssjef Arne Reinertsen.

– Så situasjonen er alvorlig på grunn av det store underskuddet, og vi har på samme måte som Bibelselskapet måttet ta grep, sier han.

Reinertsen sier de har kuttet 1,1 stilling, gjennom naturlig avgang og ansatte som har ønsket å trappe ned. Hovedutfordringen er den generell kostnadsveksten. Og i likhet med allmennmarkedet selger skjønnlitteraturen dårligere enn før. Lunde har også sluttet med bokklubben etter endringer i bokloven.

– Nå er det fastpris for alle bøker i 12 måneder. Det blokkerer mulighetene til å ha en klubb der medlemmene får en fordel, sier Reinertsen.

Når det gjelder den oppbyggelige litteraturen, dvs. andaktsbøker og lignende, selger dette omtrent som tidligere. Men forlaget har redusert antallet utgivelser.

– Fordi det ikke begrenset marked, eller fordi dere ikke har kapasitet?

– Begge deler, kanskje.

Hermon: Tar grep underveis

Hermon forlag har allerede tatt flere grep, forteller Svein E. Andersen. Når Vårt Land ringer for å spørre hvordan det går, svarer han:

– Jo, takk, bare bra. Vi er vant til tøffe tider.

Regnskapstallene fra Brøynnøysundregistert viser at forlaget i 2023 hadde et overskudd på 520 000, men Andersen røper at tidene likevel har vært krevende de siste årene:

– Lønnsveksten har vært sterk etter korona, mens trykkeprisen har økt med 50 prosent siden 2019. Det er helt ekstraordinært.

– Har dere tatt noen grep?

– Vi er et privateid forlag, så vi følger alltid tett på utviklingen, og tar grep underveis. Vi gjorde veldig mye for å redusere kostnader under og etter korona. Vi måtte nedjustere staben og har ikke ansatt nye, men valgt å bruke konsulenter.

I følge tallene fra Brønnøysund er soliditeten i selskapet halvert sammenlignet med 2021. Fra 69 prosent til 34 prosent i 2023.

– Det har vært en fusjon mellom Hermon og moderselskapet Hermon Holdning. Vi solgte en eiendom i den forbindelse, tok ut fortjensten og fordelte den på eierne. Så soliditeten i forlaget er som den alltid har vært, på rundt 50 prosent egenkapital.