Erik Hillestad startet Kirkelig Kulturverksted (KKV) i 1974 og har ledet det i et halvt hundreår. På 50 år har KKV gitt ut over 500 plater. Dette er de fem platene Erik Hillestad selv mener er de viktigste.

1. Lullabies from the axis of evil (2004)

Denne platen hadde Erik Hillestad klar på topp fem-listen umiddelbart. «Det er ikke ofte jeg har vært med på prosjekter som har forandret meg som menneske. Det kan ha skjedd 4-5 ganger før. Nå har det skjedd igjen,» sa han da plata kom ut i 2004. Platen består av voggesanger fra landene daværende president George Bush omtalte som ondskapens akse, sunget av blant andre Eva Dahlgren, Kari Bremnes, Annisette (Savage Rose), Nina Hagen og Ricky Lee Jones.

– Albumet var et politisk og kunstnerisk statement som betydde mye. Det var en døråpner for veldig mye annet, sier Hillestad.

Lullabies from the axis of evil (2004) (KKV)

2. Ole Paus og Oslo Kammerkor: Det begynner å bli et liv, det begynner å ligne en bønn (1998)

Denne platen er samarbeid mellom Ole Paus og Oslo Kammerkor, og samtidig et møte mellom Paus og den danske 1700-talls salmedikteren Hans Adolph Brorson. Temaet for både Brorsons og Paus’ tekster er døden.

– Jeg mener Paus med dette albumet har laget noe av det fineste han har gjort i hele sin låtskriverkarriere, sier Hillestad. – Den er samtidig et konsentrat av KKVs forankring i historien og søken etter fornyelse.

Ole Paus og Oslo Kammerkor: Det begynner å bli et liv, det begynner å ligne en bønn (1998) (KKV)

3. Ole Paus, Kari Bremnes og Mari Boine: Salmer på veien hjem (1991)

Denne platen blir omtalt som en «kraftfull, meditativ og sensuell formidling av salmeskatten».

– Platen ble banebrytende for at salmen ble en viktig musikalsk sjanger i Norge, sier Hilletad, og sikter til hvordan salmen i dag har en naturlig plass også utenfor kirkerommet, som i musikkunderholdningsprogrammet på fjernsynet eller salmeboken minutt for minutt.

Blant sporene på platen er «O bli hos meg» (Ole Paus), «Sorgen og gleden» (Kari Bremnes) og «Mitt hjerte alltid vanker» (Mari Boine).

Ole Paus, Kari Bremnes og Mari Boine: Salmer på veien hjem (KKV)

4. Sondre Bratland: Rosa frå Betlehem (1992)

Denne juleplata ble spilt inn i Fødselskirken i Betlehem, med det som ifølge en av anmelderne var en «hypnotisk romklang». Avtrykket av bibelhistorie, Palestina og norsk folkemusikk var en miks som var helt spesiell, og med evighetens sus over seg.

– Albumet klarte å gjøre julemusikk til noe ganske annet enn sødme, og nådde dypt inn i folkesjelen, sier Hillestad.

Møtet mellom folkemusikken og populærmusikken var gjort på en nytenkende måte, med Knut Reiersrud, Iver Kleive og Paolo Vinaccia som sentrale musikere.

Sondre Bratland: Rosa frå Betlehem (1992) (KKV)

5. Mahsa og Marjan Vahdat og Kronos Quartet: Placeless (2019)

Dette albumet inneholder Mahsa Vahdats tonesettinger av klassiske dikt fra Hafez og Rumi og iranske samtidspoeter som Forough Farrokhzad og Mohammad Ibrahim Jafari. De spenner over en periode på 800 år.

– Platen klarer på en genuin måte å blande verdensmusikk med samtidsmusikk, sier Hillestad.

Den erfarne Kronos Quartets samarbeid med dei to persiske sangerne Mahsa og Marjan Vahdat har ført til flere internasjonale topplasseringer.