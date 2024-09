Kjell Magne Bondevik blir programleder på TVL

I en nysatsing på TVL, som har premiere i neste uke, slår tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik et slag for papiravisa. Hver uke skal han ta med seg fysiske aviser til studio for å diskutere innholdet i dem sammen med en gjeng faste deltakere. Programmet har fått navnet «Nyhetsbildet» og skal sendes onsdag kveld.

Harald Stanghelle, tidligere politisk redaktør i Aftenposten, skal kommentere politikk og samfunnsliv sammen med Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg.

Vi er fire ulike personer med ulike utgangspunkt, så jeg tror det kan bli gode samtaler — Berit Aalborg

– Dette blir et artig panel å være med i, sier Berit Aalborg til Vårt Land.

Ulike spisskompetanser

Til å analysere kirke- og kristenliv har Bondevik med seg to andre faste deltakere med spisskompetanse. De to er tidligere kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, som er generalsekretær i Norske kirkeakademier, og Dagen-kommentator Espen Ottosen, som tidligere var informasjonsleder i Misjonssambandet.

Aalborg legger til:

– Vi er fire ulike personer med ulike utgangspunkt, så jeg tror det kan bli gode samtaler. Jeg gleder meg!

Vanligvis vil det være tre deltakere i hvert program inkludert Bondevik, fortrinnsvis én med spisskompetanse på Kristen-Norge og en med spisskompetanse på politikk og samfunn. Alle deltakere har ellers mulighet til å kommentere begivenheter utenfor sitt område.

– Jeg er med i panelet fordi jeg kjenner norsk politikk, men i kraft av å være politisk redaktør i Vårt Land følger jeg også Kristen-Norge. Temaene vi kommer til å ta opp ligger i skjæringspunktet her, sier Berit Aalborg.

---

TVL

Kristen TV-kanal som drives av Knif Media AS. Forsikringsselskapet Knif har imidlertid vedtatt at kanalen må finne nye eiere.

Var tidligere eid av Vårt Land og underlagt konsernet Mentor Medier. Knif overtok driften i januar 2023.

Tidligere religionsredaktør i Vårt Land, Alf Gjøsund, er sjef for kanalen.

---

– Befinner meg i sentrum

I ei pressemelding fra TVL uttaler Kjell Magne Bondevik at han er fornøyd med de faste gjesten han skal samtale med ukentlig. Han mener deltakerne er kompetente, og at panelet er bredt sammensatt.

– Jeg tror jammen jeg kommer til å befinne meg i sentrum, sier Bondevik med et smil.

Også TVL-sjef Alf Gjøsund er fornøyd med både programleder og de faste gjestene i nysatsinga. Vanligvis vil programmet tas opp to dager før det sendes.

– Men skjer det noe dramatisk mellom opptaksdag og sendetidspunkt, har vi mulighet til å snu oss rundt og gå live, sier han i samme pressemelding.