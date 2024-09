Kapittelfestivalen skal ha Bibelen som tema

Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, Kapittel, skal i 2025 ta for seg Bibelen. Årets festival, som nettopp er avsluttet, hadde «Familie» som tema for sine rundt 150 arrangementer. Festivalsjef Birk Florian Fischer Magnussen sier til Stavanger Aftenblad at ønsket er å å tematisere det som skiller Bibelen fra andre tekster.

– Om noen tror at vi ved å lansere Bibelen som tema vil ha en religiøs inngang på festivalen, så vil jeg avkrefte dette. Vi ser først og fremst på Bibelen med et litterært blikk. Målet er ikke å komme fram til noen svar, men belyse hva dette verket er for noe, sier Magnussen til avisen.

Magnussen sier til Aftenbladet at festivalen vil behandle både Bibelens politiske rolle i dagens samfunn, og det litterære innholdet.

Kapittel 2025 arrangeres fra 17. til 21. september.