Carola: – Jeg gleder meg som et lite barn

Carola Häggkvist er den første svenske artisten som skal være med i det norske TV-programmet Hver gang vi møtes. Det synes hun er en ære, sier hun når Vårt Land får tak i henne rett før en frisørtime onsdag ettermiddag.

– Jeg elsker å være pioner, ler hun.

Den folkekjære artisten innrømmer at det er tidkrevende å delta på en TV-innspilling som dette, og hun har måttet sette et par andre prosjekter på vent.

– Men jeg gleder meg som et lite barn, sier 57-åringen.

Lar seg imponere

Carola skal møte de andre artistene allerede nå til helgen: Ina Wroldsen (40), Kjartan Lauritzen (29), Astrid Smeplass (27), Stein Torleif Bjella (56), Thomas Dybdahl (45) og Jonas Benyoub (30). Av disse kjenner hun Ina Wroldsen best fra før, og sier hun er veldig imponert over henne – «hun er grymt bra».

Carola lar seg også imponere av de andre artistene hun skal delta sammen med. Og hun gleder seg både til å tolke låtene deres og selv å få tolket sine.

– Det blir «jättespennende». Det er som å ha bursdag flere ganger etter hverandre, sier hun.

Og ikke bare bursdag – Carola sammenligner også Hver gang vi møtes som å være med i et bryllup:

– Man sitter der og får vite så mange greier. Det er kjempegøy!

Carola Häggkvist er ikke minst kjent for sine mange og vellykkede opptredener i Melodi Grand Prix. Her er hun under generalprøven før MGP-finalen i Trondheim spektrum, der hun opptrådte tidligere i år.

Vil dele fra hjertet

Carola liker at «Hver gang vi møtes» er et program som «løfter artistene». Hun tror hun kommer til å bli rørt, for det ligger så mange følelser knyttet til hver enkelt låt.

– Jeg kan kjenne meg trygg og dele fra hjertet mitt. Musikken og tekstene handler jo om enda mer enn hva jeg har snakket åpent om tidligere, sier hun.

– Hvordan tror du samtalene i programmet kommer til å bli? Kommer dere til å være personlige med hverandre?

– Jeg tror det blir personlige og fine samtaler. Men det kommer jo også an hvilken personlighetstype man er. Alle er ulike. Noe åpner seg mye, mens andre kanskje vil holde igjen litt. Jeg kjenner meg trygg og på en bra plass i livet. Jeg kjenner at jeg kan dele ting, sier Carola.

– Alle vet at jeg er kristen

– Blir det åpning også for å snakke om gudstroen din, tror du?

– Ja, det tror jeg! Alle vet at jeg er kristen. Så lenge det er folk som spør meg, er det åpne dører. Det blir interessant. Jeg tror at folk i Norge har respekt for åndelighet. Det er ikke noe rart lenger, sier Carola.

– Kristne må være litt mer forberedte på hva vi står for og hva det betyr. Men jeg er ikke der for å frelse noen, det er det bare Jesus som kan gjøre, sier hun med et smil.

Først og fremst blir Carola med i «Hver gang vi møtes» for å overbevise som artist og, ifølge henne selv, vise Norge mer av den «spretne og rampete jenta» som hun også er.

– Jeg har venner som allerede har sagt til meg at de vil høre en duett mellom meg og Astrid S. Men jeg kan ikke røpe for mye, gliser hun.

Carola er uansett takknemlig for all støtten og entusiasmen hun opplever i Norge:

– Jeg blir så glad! Norge er mitt andre hjem. Slik har det vært siden begynnelsen.

---

Hver gang vi møtes

Norsk musikalsk underholdningsprogram som sendes på TV 2

Startet opp i 2012. Første sesongen ble spilt inn på Hvaler Gjestgiveri, på Vestre Kjærnes Gård fra sesong 2, og på Kjerringøy nord for Bodø fra 2021

Den nye og femtende sesongens deltakere er Carola Häggkvist (57), Ina Wroldsen (40), Kjartan Lauritzen (29), Astrid Smeplass (27), Stein Torleif Bjella (56), Thomas Dybdahl (45) og Jonas Benyoub (30)

Den nye sesongen sendes på TV 2 i januar 2025

---