– Petra ble kristenrockens mest populære band, sier Olav Solvang.

Denne uka spiller de gamle amerikanske rockeheltene tre konserter i Norge – først i Ulsteinvik på Sunnmøre, deretter i Oslo og til sist i Norges mest kristne kommune, Klepp på Jæren. Bandet har vunnet en rekke Grammy-priser og solgt rundt ti millioner plater.

– Som rockeband har Petra dominert i det kristne miljøet, og ble allerede på 1970-tallet et toneangivende band både innen den kristne musikkbransjen og Jesus-vekkelsen. De kjørte rundt i en liten minibuss, stabla utstyr og spilte for en slikk og ingenting. Etter hvert ble de svære og en skikkelig pengemaskin. Men idealismen har hele tiden ligget i bunn, sier Solvang om bandet som slo igjennom med albumtitler som More Power to Ya (1982) og Not of this World (1983).

– Da var de for alvor etablert som kristenrockens flaggskip, sier den mangeårige musikkjournalisten i Vårt Land.

Petra

Amerikansk kristenrockband

Stiftet av gitarist Bob Hartman i 1972. John Schlitt har vært vokalist siden 1986

Fikk et gjennombrudd med platene More Power to Ya (1982) og Not of this World (1983). Senere kom blant annet Beat the System (1984), Back to the Street (1986) og This Means War! (1987)

(1982) og (1983). Senere kom blant annet (1984), (1986) og (1987) Vant Grammy-priser for Beyond Belief (1990), Unseen Power (1991) og Wake-Up Call (1993) på 1990-tallet. Også på 2000-tallet vant de en Grammy-pris, for plata Double Take (2000)

(1990), (1991) og (1993) på 1990-tallet. Også på 2000-tallet vant de en Grammy-pris, for plata (2000) Gjenoppstod som band til 50-årsjubileet i 2022. Filmen Beyond Belief – the movie , en spillefilm som bygger på Petras musikk, skal etter planen få premiere i USA våren 2025.

, en spillefilm som bygger på Petras musikk, skal etter planen få premiere i USA våren 2025. Spiller på Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik 21. august, på Cosmopolite i Oslo 22. august og på Jærgårds på Klepp 25. august

Gitarist Bob Hartman har vært den drivende kraften i bandet helt siden oppstarten i 1972. Han og vokalist John Schlitt er to av artistene Solvang omtaler i den rykende ferske boken Over stjernene. 208 artister om den kristne troen.

– Petra er blitt sammenlignet med band som Bon Jovi, Foreigner og Journey. De står ikke tilbake for disse verken musikalsk eller produksjonsmessig. De som skiller dem fra denne typen band i samme sjanger, er at tekstene deres er svært bibelbaserte og evangeliserende. Petra skriver tydelig kristne låter, sier Solvang.

Gudbenådet låtskriver

Musikkeksperten mener at grunnlegger Bob Hartman har en «gudbenådet låtskrivergave».

– Hartman skriver utrolig fengende låter, sier Solvang, som selv både har intervjuet bandet og vært på flere konserter med dem.

Samtidig tror han de har vært litt stigmatiserte på grunn av det tydelige kristne innholdet, så de ikke fikk det store kommersielle gjennombruddet på den sekulære musikkscenen som de egentlig hadde forutsetninger for.

– De har ikke vært like store utenfor det kristne miljøet. Samtidig ble de kjempestore på det kristne markedet, som etter hvert ble ganske stort, det også. De har turnert verden rundt på all verdens festivaler og konserter i kristen regi, sier Solvang.

GUDBENÅDET: Gitarist i og grunnlegger av bandet Petra, Bob Hartman, er en «gudbenådet låtskriver», mener Olav Solvang. (Mikael Good)

Spilte på Oase

Petra har spilt en rekke ganger i Norge gjennom tidene. Blant annet har de spilt flere ganger på Flekkerøya og på tidligere Skjærgårdsgospel i Kragerø. I fjor spilte de både på Oase og i Sarons Dal.

– Dette er en flott anledning til å bringe gamle fans og nye som er nysgjerrige på oss sammen for å snakke om Jesus, uttalte John Schlitt til misjonsbladet Troens Bevis.

På Oase var det nestleder Trond Løberg som intervjuet bandet på scenen. Løberg, som selv ikke hevder å være en utpreget «rockefyr», forteller om et møte med hyggelige og jordnære musikere.

– Det var også en veldig god anledning for forsamlingen til å kunne stille spørsmål. Det var mange som hadde sterke fortellinger om hva Petra hadde betydd for livet og troen deres, sier Oase-nestlederen.

– Flere gav uttrykk for at de ikke hadde vært kristne hvis det ikke hadde vært for Petra. En sa endatil at Petras musikk hadde reddet ham fra å gå under som menneske.

Kommer til en øy på Sunnmøre

Blant arrangørene under neste ukes Petra-turné finner vi Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik.

– Det er utrolig kjekt at heltene våre fra ungdomstida tar turen hit igjen, sier Åge Grimstad, som har vært Petra-entusiast siden 1980-tallet.

– Beat the System er favorittplata mi. Den er på høyde med alt annet av profan musikk. Jeg husker jeg syntest den var tøff å spille for alle vennenne mine. Petra snakket vårt språk, med et musikalsk uttrykk vi kjente oss hjemme i.

Grimstad trekker også fram plata This Means War! fra 1987. En periode i ungdommen betydde denne ekstra mye for ham, på samme tid som han drog for å evangelisere i Chicago.

– Så blir man litt eldre og klarer ikke å følge opp en like heftig tro. Men barnetroen har vært der og disse sangene har fulgt meg – jeg leter tilbake til dem. «Road to Zion» er en nydelig sang som betyr veldig mye for meg, sier Grimstad.

– Hva tror du om alderen på Petra-fansen i dag? Er det mange godt voksne?

– Det er 80 pluss, spøker Grimstad.

– Men jeg vet at det kommer mange 60-åringer! Jeg håper at de tar med seg barna sine, så det blir flere generasjoner til stede på konserten. Det er jo stas at Petra kommer til en øy på Sunnmøre, nesten 40 år etter at de spilte i Sulahallen. Det er veldig artig!

Norgesvenner NORGESVENNER: Det amerikanske kristenrockbandet Petra har spilt flere ganger i Norge, som her i 1986. (Wikimedia Commons)

– Det er litt historisk

Også festivalsjef på Jærgårds, Jan-Gunnar Haraldseid, gleder seg til at Petra skal spille utendørskonsert på Klepp søndag 25. august.

– Det blir en skikkelig stor opptur. Vi har veldig god respons fra hele Sørvest-Norge, i tillegg til fra Danmark og Østlandet. Jeg tror det blir en kjempekveld, sier Haraldseid, som forventer rundt 1500 publikummere på konserten.

Konserten med Petra avslutter festivalen som først er for tusen konfirmanter fra regionen på fredag, før det blir familiefestival med blant andre Rebecca Waldemar, Lisa Børud og David André Østby på lørdagen.

– Vi ser jo på billettsalget at det er en overrepresentasjon på de over 40 og 50 på Petra-konserten, men jeg tror også det blir ganske mange ungdommer som har lyst til å få med seg Petra. Det er litt historisk, og kanskje ikke så mange nye muligheter, sier Haraldseid.

Kjenner seg kallet av Gud

Olav Solvang tror Petra har et stort publikum i Norge fordi platene deres tidlig ble importert og solgt her, samtidig som bandet har vært her en rekke ganger gjennom mange år og spilt konserter. Egentlig ble Petra lagt ned i 2005, da bandet var like gamle som Jesus med sine 33 år, men har gjenoppstått både en og to ganger – både til 40-årsjubileet og til 50-årsjubileet for to år siden.

– Jeg tror rett og slett at de liker å holde på med det de kan best. De liker å reise og de liker å forkynne evangeliet, sier Solvang.

Selve bandnamnet Petra kommer av det greske ordet for «rock» – fjell. Det er med andre en solid grunnmur bandet bygger rocken sin på. Bandmedlemmene sier da også selv at de kjenner seg kallet av Gud til å fortelle verden om Jesus.

Selv om noen Petra-fans liker platene med den tidligere vokalisten Greg X Volz best, er det John Schlitt som har vært vokalist i bandet siden 1986.

– Han kom fra et band som het Head East, som gjorde ganske bra i USA. I likhet med mange andre rockemusikere fikk han problemer med narkotika og holdt på å dø. Så ble han frelst, før han ble headhunta til Petra. Han har en genuin, tøff rockestemme og en utrolig scenepersonlighet. Han vet hvordan han skal fronte et band, sier Solvang.

Tøff stemme TØFF STEMME: – Vokalist John Schlitt i Petra har en genuin, tøff rockestemme og en utrolig scenepersonlighet. Han vet hvordan han skal fronte et band, mener Olav Solvang. (Mikael Good)

Gratis billett til ikke-kristne

I boka Over stjernene skriver han også om da Bob Hartman ble kristen som 20-åring i 1969. Det var et resultat av at fire medstudenter på Kent State College ble skutt og drept av nasjonale sikkerhetsvakter mens de demonstrerte mot Vietnamkrigen.

– Det gjorde et voldsomt inntrykk på meg. Det var så meningsløst. Døden rykket nærmere. Jeg fant trøst og mening i kristendommen, har Schlitt sagt til Solvang i et intervju.

Musikkeksperten tror Petra har har vært viktige for en god del kristne med sine evangeliske tekster og sin profil som et tydelig kristent band. Budskapet har vært sentralt og lite splittende – mer om Jesu død for oss på korset enn om temaer som kristne krangler og er uenige om.

– Ikke minst har de hatt kristne vitnesbyrd fra scenen under konserten, sier Solvang. En gang tok de initiativ til at alle kristne som tok med seg en ikke-kristen på konsert, skulle få den andre billetten gratis.