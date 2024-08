– Jeg tenkte at jeg er nødt til å eie min historie, sier Ørjan Burøe.

Tidligere i sommer valgte den norske komikeren å la seg intervjue av avisen Dagbladet for å snakke om det som felte ham for over fem år siden. I 2019 kom nemlig anklager mot ham frem i VG, som en del av metoo-bølgen. Fem år senere ønsker han på nytt å si unnskyld – og vise at han er blitt en annen person.

Burøe har satt seg ned i en lenestol på Pust kaffebar i Oslo. Ved siden av har hunden Jennie, på elleve måneder, fått en plastboks med vann.

I 2017 fortalte Sigrid Bonde Tusvik en historie på podkasten Tusvik og Tønne som skulle endre livet til Burøe – på godt og vondt. Podkastinnslaget handlet om hvordan Burøe på julebord hadde tatt Tusvik på «gravid-tissen», og andre folk på rumpa. Etterspillet bidro både til å fjerne ham fra komikermiljøet og få ham til å innse at han trengte å forandre seg.

Ble beskyldt for bagatellisering

Saken ble dratt frem på ny da metoo-bølgen kom, sammen med flere anonyme anklager mot Burøe. I 2019 forsøkte han først å unnskylde seg, men unnskyldningen falt ikke i smak hos alle. Nå ønsker komikeren å legge seg mer flat enn han gjorde den gangen.

– Det var noen som mente du bagatelliserte saken da du først unnskyldte deg i 2019. At du snakket om upassende flørting, mens de som stod frem mente at det var seksuell trakassering. Hva tenker du om det i dag?

– Jeg må bare si at hvis det opplevdes sånn, så er det riktig. Det er ikke jeg som kan bestemme de nyansene og hva som er det eller ikke, sier Burøe, som virker å kvie seg for selv å uttale ordene «seksuell trakassering».

Måten han oppførte seg på, hadde komikeren heller ikke godtatt fra andre.

– Hvis jeg hadde sett en annen fyr være sånn i munnen og språket som jeg var, så hadde jeg reagert. Men jeg får ikke skrudd tiden tilbake og endret det.

MISTET NETTVERK: Burøe mistet mange rundt seg etter metoo-anklagene. Nå er han takknemlig for en mindre, men også nærere vennekrets. (Sindre Deschington)

Hevder at noen av anklagene var uriktige

Burøe hevder fortsatt at noen av de anklagene som ble fremsatt mot ham i 2019, var uriktige. VG har også beklaget noen av opplysningene de publiserte udokumentert. Én av kvinnene ble i fjor dømt til 60 dagers fengsel for trakassering og alvorlig krenkende påstander – blant annet mot Burøe. Likevel var det flere anonyme kvinner som fortalte om upassende oppførsel fra komikeren.

– Det som er sant, er at jeg var en etablert komiker som kunne flørte og kysse med en jente som var ny komiker. Da er det jo en maktgreie. Jeg tenkte nok ikke på det underliggende ansvaret jeg hadde, der jeg var i en maktposisjon – både som mann og som «høyere rangert» komiker.

Burøe mener at det var en ukultur i humormiljøet, der standup-show gjerne kom med tre gratis øl og mingling med gjester etter en opptreden på Latter i Oslo.

– De ølbongene fikk vi jo for at vi skulle henge i baren etterpå.

Komikeren hevder også at flere av hans tidligere kolleger hadde trengt et oppgjør med egen oppførsel.

– Da jeg første gang unnskyldte meg, så trodde jeg flere kolleger skulle komme etter og si: «Jeg var en del av det dårlige samfunnet. Jeg vil også rette opp i det».

Men ingen andre stod frem. Burøe er usikker på om noe har endret seg i bransjen siden 2019, siden han ikke lenger er en del av miljøet. Selv har han jobbet for å endre seg selv og egne holdninger. Han har også tatt et oppgjør med eget alkoholkonsum.

– Jeg drikker nesten ikke lenger.

Ser for seg et «seksuell trakassering-tilsyn»

– Jeg er 25 år nå, og har mange ganger tenkt at jeg er takknemlig for at metoo-bølgen kom rett før jeg gikk inn i 20-årene og arbeidslivet. Tenker du at det var verdt det? Selv om du ble en offentlig syndebukk?

– 100 prosent verdt det. Men jeg skulle ønske at det hadde hatt en bedre utgang. At det grenet ut i noe.

Komikeren forklarer at han er usikker på om det har skjedd nok endring. Han tror det fortsatt er mye upassende oppførsel i arbeidslivet, der menn med makt utnytter yngre medarbeidere.

– At det kunne vært et tilsyn eller tydeligere, skrevne lover. For eksempel at det er upassende om en sjef sender deg melding etter klokken åtte på kvelden, sier Burøe.

Han ser for seg et tilsyn, lignende mattilsynet, som undersøker arbeidsforhold med tanke på seksuell trakassering. Det må få konsekvenser om ledere krysser grenser, mener han.

Etter metoo-anklagene mot Burøe, ble han utestengt fra komikermiljøet. Nå er han tilbake med egne stand up-show, men spiller ikke lenger på scener sammen med andre komikere. Selv hevder han at komikerkolleger ble enige om at de ikke kunne samarbeide med Burøe etter metoo. Dersom noen samarbeidet med Burøe, ville det også få konsekvenser for dem, mener Burøe selv.

NY VENN: Ørjan Burøe får mye uforbeholden kjærlighet og trøst fra hunden Jennie på elleve måneder. (Sindre Deschington)

Skjønner at mange ikke vil tilgi

– Jeg anbefaler jo ingen å gå gjennom min skole. Men jeg er veldig fornøyd med den jeg har blitt i dag. Jeg skjønner også at det er mange som ikke vil tilgi meg. Selv om det er det jeg synes er vondest nå – at det ikke blir tilgitt.

– Mener du at du burde fått tilgivelse?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre. Men jeg vet at tilgivelse er en bra ting.

Burøe har likevel ikke bedt noen om tilgivelse. Men han har unnskyldt seg og flere ganger bedt om dialog med gamle kolleger, noe han ikke har fått. Nå ønsker han heller ikke noe innpass i sitt gamle miljø.

– Den tilgivelsen er heller ikke viktig for meg lenger. Nå har jeg kommet til det punktet at de som hater meg, de hater meg.

– Men du kan leve med det?

– Ja, for jeg vet at det er ikke meg.

– Mener du at det var deg?

– Det er nyansert. Jeg mener at jeg på mange måter ikke var et bra menneske. Jeg står ved at jeg gikk over grensen. Så kan folk si: «Den og den sa sånn og sånn, stemmer det?» Da må jeg bare si at hvis det er deres oppfatning av det, så er det det. Det kan jeg ikke ta fra dem.

Fant håp i barnetroen

Én ting komikeren er klar på i dag, er at han ville støttet andre som måtte begå grove feil. Han mener det er viktig å kunne distansere seg fra handlinger, men samtidig være til stede for personen bak handlingene.

– Det å føle seg alene, det gjør et menneske destruktivt.

Selv var Burøe langt nede. En periode gikk det nesten galt. Å finne håp i barnetroen ble viktig. For Burøe gir det lite mening om det ikke skal finnes noe mer, når mennesket er så komplekst som det er.

– Ba du til Gud da du var på det mørkeste?

– Ja, mange ganger.

Burøe mener det er viktig å si fra til de man har rundt seg når de er på feil spor – enten det gjelder oppførsel eller problemer med alkohol. Han skulle ønske at noen tok ham i nakken tidligere, selv om han mener ansvaret ligger på ham selv.

– Jeg tenker vi må være rausere med å kunne si fra om at «Nå er jeg bekymret for deg», sier han.