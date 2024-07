«Fikk nytt hjerte. Mistet troen». Dette var tittelen da Vårt Land fortalte historien hennes i mars. Artikkelen begynte med at tobarnsmoren forberedte sin egen begravelse. I siste liten fikk hun et nytt hjerte fra en donor.

Så fikk hun den sprø ideen om å trene seg opp til Europamesterskapet for transplanterte. Fysisk trening er veldig bra for helsen for transplanterte. Men medisinering og frykt for avstøtning gir også stor usikkerhet.

Mesterskapet foregikk i Lisboa sist uke. Og Eileen kom hjem med fire gull: På 100 meter, 200 meter, 5 kilometer og lengde.

Til sykehus

Men det så stygt ut da hun deltok på 400 meter:

– Det var like etter 100 meteren. Det var 35 varmegrader og jeg var dehydrert. Jeg åpnet for hardt og besvimte i siste sving. Da jeg kom til meg selv, lå jeg i slutten av svingen. Mens det siste jeg husket, var at jeg løp inngangen på svingen. Så jeg må ha løpt mange meter etter at jeg gikk i svart, forteller Eileen.

Hun ble kjørt til sykehus for å sjekkes. Risikomomentene er mange med et transplantert hjerte. Men legen erklærte henne klar til å være med på flere øvelser. Og de gikk over all forventning.

– Jeg er så stolt over de fire gullene. Klimaet gjorde at det var varmt og tungt. Men nå etterpå kjennes det er vemodig at det er over.

– Hvis noen hadde fortalt deg like etter transplantasjonen at dette skulle skje?

– Da ville jeg blitt provosert og sint. Det ville jo vært helt urealistisk. De kunne like gjerne sagt til meg at jeg ville bli i stand til å fly.

---

Eileen Young Haga

Alder: 43

Familie: Mann og to sønner

Bosted: Sola

Yrke: Ufør

Aktuell: Fire gull i EM for transplanterte i Lisboa sist helg

---

Troll i ord

Eileen trente målrettet inn mot EM, selv om hun hele tiden måtte være forsiktig med hjertet. Hun går på sterke medisiner sånn at det nye hjertet ikke skal avstøtes, og disse medisinene er ikke akkurat prestasjonsfremmende.

På grunn av varmen var hun et stykke bak persene sine i Lisboa. Hun løp 100 meter på 17 sekunder og fem kilometer på 36 minutter

– Så lenge jeg vant fire gull kan jeg ikke være misfornøyd. Ja, – så lenge jeg kom til start var jeg egentlig kjempefornøyd. Ikke bare lever jeg, men jeg kan også løpe, fastslår Eileen Young Haga.

De kunne like gjerne sagt til meg at jeg ville bli i stand til å fly — Eileen Young Haga

Hun bruker anledningen til å takke alle dem som støttet henne i spleisen hennes for å komme til EM. Mange av dem meldte seg etter at Vårt Land skrev historien hennes i april. Den gang avsluttet vi med å spørre:

– Hva gjør du om du vinner i Lisboa?

– Det er så usannsynlig at hvis det skjer, så kan alt skje.