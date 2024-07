Internt i filmbransjen har spørsmål om boikott – eller ikke boikott – av Israel dukket opp siden krigen på Gaza startet 7. oktober.

Ett norsk produksjonsselskap har avbrutt samarbeid om norsk-israelsk serie, et annet har fortsatt et pågående samarbeid.

Mens én regissør ønsket å stoppe visning av egen film under en filmfestival i Tel-Aviv, har Norsk filminstitutt (NFI) sett seg nødt til å spørre Utenriksdepartementet (UD) om hvordan de skal forholde seg til samarbeid.

NFI fikk spørsmål internt

I begynnelsen av juni sendte Dag Asbjørnsen i NFI en forespørsel til UD. Han er seksjonsleder for internasjonale relasjoner i NFI, som er statens forvaltningsorgan for film og spill.

«I etterkant av krigen i Gaza får vi spørsmål både internt og fra eksterne om Norges, og derav NFIs, holdning til samarbeide med israelske aktører», skriver Asbjørnsen i forespørselen.

Det er han som til vanlig kommuniserer med UD på NFIs vegne, og i e-posten lurer han på hvordan NFI som statlig institutt skal forholde seg til henvendelser fra israelske aktører.

– Siden Norge ikke har noen politikk på at vi skal forholde oss annerledes til Israel enn det vi gjorde før, så gjelder det også NFI, sier Asbjørnsen til Vårt Land etter å ha snakket med UD.

NFI: Dag Asbjørnsen så seg nødt til å stille spørsmål til UD, etter at flere lurte på hvordan NFI forholder seg til israelske samarbeid. (NFI)

Vil ikke si hvem som ikke vil samarbeide

Unntaket er at Norge ikke forholder seg til israelske bosetninger på Vestbredden, som staten mener at er i strid med folkeretten. Akkurat det har heller aldri vært en aktuell problemstilling for NFI.

Selv om NFI ikke forholder seg annerledes til Israel nå, legger de vekt på at skaperne bak et verk skal kunne ha noe å si.

– Vi er ofte mellomledd mellom en festival eller en aktør i Israel og filmskapere i Norge. De som står bak verket må ta en selvstendig vurdering på om de ønsker å dra til Israel eller vise en film i Israel.

Enkelte har sagt nei til israelsk samarbeid etter at krigen startet, uten at Asbjørnsen kan fortelle hvem dette gjelder.

De som står bak verket må ta en selvstendig vurdering — Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for internasjonale relasjoner i NFI

Ønsket egen film stoppet

Den norsk-polske filmen Norwegian Dream ble i juni vist i Israel i forbindelse med en Pride-helg arrangert av TLV Fest. TLV Fest er en filmfestival i Tel Aviv knyttet til LHBT-miljøet i Israel. Regissør Leiv Igor Devold forteller til Vårt Land at filmen ble solgt til en israelsk distributør av deres italienske salgsagent før 7. oktober 2023.

– Vi har forsøkt å stoppe visningen av filmen i forbindelse med TLV Fest som ble utsatt fra oktober 2023 som en følge av krigen, sier Devold.

REGISSØR: Leiv Igor Devold forteller at han støtter kulturell boikott av Israel. (Marcin Petruszka)

Hverken han eller filmens produsenter har blitt informert om visningen som foregikk under Pride-helgen.

I samtaler med produsent og den italienske salgsagenten, har han fått tilbakemelding på at det ikke var mulig å stoppe visningen ved TLV Fest. Kontrakten om salg av filmen var nemlig allerede signert med den Israelske distributøren.

Han støtter kulturell boikott

Devold understreker at det ikke alltid er like lett for regissører bak en film å kontrollere visninger, ettersom filmen gjerne eies av en produsent som så videreselger rettighetene til visninger til andre regionale aktører.

– Det er vanskelig som regissør å ha kontroll over hvor filmen blir vist i et territorie etter at filmen er solgt. Jeg støtter kulturell boikott, selv om det kan være problematisk, forteller Devold, og legger til:

– Jeg tenker at det kan ha en hensikt å åpne for samarbeid med opposisjonelle krefter i noen områder som boikottes. Jeg forstår for eksempel at noen internasjonale festivaler åpner for visning av regimekritiske filmer fra Russland laget av opposisjonelle russiske filmskapere utenfor det offentlige russiske støtteapparatet.

Etter invasjonen på Gazastripen forholder han seg til Israel på lik linje med Russland etter at de invaderte Ukraina. Da regissøren ble holdt underrettet om salg av Norwegian Dream, gjorde han det tydelig at han ikke ønsket at filmen skulle bli vist i Russland. Men salget til Israel var altså før krigen på Gazastripen. Da var dette heller ikke et forbehold fra hans side på det tidspunktet filmen ble solgt.

Det er vanskelig som regissør å ha kontroll over hvor filmen blir vist — Leiv Igor Devold, regissør

Leiv Igor Devold er også forbundsleder i Norske Filmregissører, men understreker at han i denne saken uttaler seg som privatperson og regissør av Norwegian Dream.

Stoppet samarbeid med israelere

Norwegian Dream-regissøren er ikke den eneste som ønsket å stoppe samarbeid med israelske aktører. Før jul trakk produksjonsselskapet Monster Scripted seg fra det norsk-israelske prosjektet Bortført, skriver Rushprint. Seriens første sesong kom på Netflix i 2021. Også skuespillerne Andrea Berntzen og Anneke von der Lippe har trukket seg fra serien.

Derimot velger norske Maipo Films å fortsette et samarbeid med israelske Spiro Films. Sammen har de to produksjonsselskapene utviklet en serie om Lillehammer-saken, der marokkanske Ahmed Bouchikhii 1973 ble drept av agenter fra den israelske etterretningstjenesten Mossad. Agentene forvekslet Bouchikhii med Svart September-lederen Ali Hassan Salameh.

Produsent i Maipo Films Synnøve Hørsdal forklarer samarbeidet med at historien er viktigere å fortelle enn noen gang.

«Spiro og deres produsenter har lenge vært tydlige kritiske røster til Netanyahu og hans regjering og fortsetter å være det nå. Vi ønsker å arbeide videre med prosjektet med en norsk forankring», skriver hun i en e-post til Rushprint.