På toppen av bestselgerlistene ligger for tiden Tarot av Ida Jackson, der forfatteren gir leserne en inngang til bruk av tarotkort. I boken svarer Jackson blant annet på et spørsmål hun jevnlig mottar: Kan man som kristen bruke tarotkort?

«Jeg har kristen bakgrunn selv, og jeg har hatt mange prester og kirkerådsmedlemmer på tarotkurs som sier at de har fått en dypere trospraksis gjennom å jobbe med kortene», skriver Jackson i boken, og forklarer at kortene er fulle av bibelsk symbolikk.

– Langt vekk fra kristen tro

Tidligere denne uken utdyper Jackson den kristne koblingen til tarotkort overfor Vårt Land:

– Utgangspunktet er at Gud finnes og at Jesus er en relevant kraft, sier Jackson om tarotkortene.

Stefan Emmerhoff, fungerende biskop i Stavanger, mener derimot at tarotkort ikke har noe med kristendom å gjøre.

– Umiddelbart tenker jeg at det er veldig problematisk, sier Emmerhoff om koblingen.

Han understreker at han ikke har lest boken, kun Vårt Lands artikkel.

– Hun prøver å alminneliggjøre eller ufarliggjøre tarotkort ved å forankre det i kristendommen. Men gjennom det hun sier, definerer hun seg langt vekk fra både kirken og kristen tro, sier Emmerhoff.

Særlig reagerer han på at Jackson tar Jesus til inntekt for tarot og beskriver Jesus som en «relevant kraft»:

– Hun reduserer Jesus til en kraft, men Jesus er en historisk person som også lever i dag. Det er helt sentralt at vår kristne identitet bygger på tro og tilbedelse av Jesus som sann Gud og sant menneske, sier kirkelederen.

Nederst i artikkelen svarer Ida Jackson på Emmerhoffs kritikk.

Plukk og miks

Emmerhoff mener Jackson plukker elementer fra det kristne og fra tarot-tradisjonen som hun vil.

– Når du plukker litt Jesus herfra, og litt heksesirkel fra en annen plass, så blir det noe annet enn kristendom.

Når du plukker litt Jesus herfra, og litt heksesirkel fra en annen plass, så blir det noe annet enn kristendom — Stefan Emmerhoff, fungerende biskop i Rogaland

Tidligere snakket Vårt Land også med kirkerådsmedlem og bispedømmerådsmedlem i Stavanger, Dorrit Vignes. Hun har vært på «heksesirkel» med Jackson, og anbefaler boken Tarot – som hun selv gleder seg til å lese.

Stefan Emmerhoff vil ikke kommentere Vignes’ ros av tarotkortene konkret, men svarer på generelt grunnlag:

– Jeg vil si at man ikke burde anbefale tarotkort. Man kan heller gå til kildene, mener han.

– Til Bibelen?

– Ja.

Tarot som kontemplasjonsverktøy

En som er mye mer positiv til Ida Jacksons tilnærming, er Thomas Erlandsen. Han jobber som prest i Areopagos, en stiftelse som jobber med religions- og livssynsdialog, og «eksperimenterer med nye praksiser når det gjelder tro og spiritualitet», ifølge egne nettsider.

– Jeg synes Ida Jackson sier det fint selv, at hun ser på tarotkortene som en kontemplasjon, mener Erlandsen.

Han legger til at kontemplasjon i sitt vesen er en måte å søke sannhet og virkelighet på.

– I Areopagos heier vi på alle midler og øvelser som søker sannhet. Vi lever jo i samme virkelighet, men så finnes det mange måter å søke den virkeligheten på. Det er personavhengig om man finner den måten å søke eller kontemplere på nyttig, sier han.

Assosiasjonsverktøy

– Det er ikke sånn at det er noe iboende kristent i tarotkort, sier professor i religionsvitenskap ved NTNU Asbjørn Dyrendal, som er uenig med Ida Jackson i at utgangspunktet for tarotkort er at Gud finnes.

– Men som Ida Jackson sier, så er det bare papp med tegninger på, og så tolker du dem. Man kan bruke den typen ting med en relativ effekt, ikke fordi kortene virker, men fordi du virker.

Dyrendal forklarer at tarotkort kan løse opp tankesett ved at den som bruker dem kan assosiere det de lurer på, ut fra et regelsett som er satt av den spesifikke kortstokken.

– Det samme kan du også gjøre med andre typer løsningsmodeller. Du blir kastet litt ut av det sporet du vanligvis befinner deg i, og tenker over ting på en annen måte, sier Dyrendal.

Han mener man kan bruke tallsystemer, eller det å kaste piler på et dartboard som man deretter tolker mening ut av, på samme måte.

Kristen mystikk eller okkultisme

Dyrendal sier det er det livssynet og verdenssynet som man selv har, som vil bli lagt inn i tolkningen av kortene. Den moderne bruken av tarotkort ble likevel satt i gang av esoteriske grupper som i hovedsak oppfattet seg selv som kristne, forteller han.

– Men av kirken ble det oppfattet som okkultisme, og ikke særlig kristelig.

Dyrendal er dermed ikke overrasket over at det kommer negative reaksjoner på at tarotkort brukes i en kristen sammenheng. Samtidig mener han at det heller ikke er overraskende at enkelte vil benytte dem fra et kristent ståsted.

Det er ikke sånn at det er noe iboende kristent i tarotkort — Asbjørn Dyrendal, professor i religionsvitenskap ved NTNU

– Det virker som den typen åpning for forskjellige praksiser har gått i rasende fart.

– Er det mer åpent nå enn noen gang for å bruke alternative verktøy til kontemplasjon?

– På meg virker det sånn, mener Dyrendal.

Religionsviteren mener måten Jackson formidler kortene på ikke virker særlig problematisk. Samtidig sier han det å bruke tarotkort kan ha mørke sider, hvis de blir brukt til manipulasjon. Fordi man gjerne leser og tolker kortene i en dialog mellom leseren og den som trenger svar, kan makten hos leseren potensielt bli misbrukt.

– Som skeptiker er jeg ikke veldig begeistret for denne typen ting, men jeg ser også hvordan det kan fungere på en helt streit og grei måte, sier Dyrendal.

Heks og kristen

Ida Jackson reagerer på at Stefan Emmerhoff kaller tarotkort problematiske i en kristen sammenheng. Hun understreker at hun tror på oppstandelsen, og at hun ikke vil gå inn i en diskusjon om hvorvidt noe er «kristent nok», eller hvordan man tror.

– Det er ikke sånn at jeg tror på onde ånder som snakker til meg, sier Jackson.

Hun forteller at hun opplever at mange som kommer på kurs hos henne er mer redd for det kristne i tarotkortene enn for spiritismen. Derfor mener hun at kirken gjør lurt i å åpne rommet for hvordan man skal være kristen:

– Jeg tror den fungerende biskopen må leve med at jeg er både praktiserende heks og aktiv magiker – og tror på oppstandelsen, avslutter Jackson.