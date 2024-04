Svenskene og danskene får lov til å banne på TV

Nyleg skrev Vårt Land om en rekke klager på bannskap i noen av NRKs mest profilerte fjernsynsprogrammer, som Norges tøffeste, Nytt på nytt og Stjernekamp. NRKs egne retningslinjer for bannskap sier at kringkasteren skal unngå banning med mindre det er viktig for historien som skal fortelles.

– NRK skal fortsatt ha en restriktiv holdning og tydelige retningslinjer til temaet bannskap, sier styreleder i NRKs språkstyre Nina Birgitte Einem.

Banning tillatt ved OL-gull

I Sverige finnes det en lignende holdning hos den offentlige rikskringkasteren SVT (Sveriges Television). Ifølge SVTs språkregler tillates banning, men både programledere og journalister skal holde seg borte fra denne typen språkbruk.

– Det kan være ok for en kommentator å banne når Sverige tar et historisk OL-gull, men ikke for en journalist i et nyhetsprogram, heter det på SVTs egne nettsider.

De to språkansvarlige i SVT, Lena Olausson og Lotta Ederth, utdyper overfor Vårt Land at bannepolicyen i den svenske kringkastingen handler om måtehold og å unngå såkalt «vane-banning» i programmene. Banning kan likevel tillates «i dokumentariske og kunstneriske sammenhenger».

– Det er altså ikke noe totalforbud mot banning, og det er heller ikke rimelig å forsøke å innføre et. Banning er en del av språkvirkeligheten og kan ikke helt og holdent unngås, sier Olausson og Ederth til Vårt Land.

– Rett til et personlig språk

Den svenske rikskringkasteren understreker at gjester og medvirkende har rett til sitt eget personlige språk. Tanken er blant annet at ettersom banning blir en større del av dagligspråket, representeres også banningen på fjernsyn.

Språkveilederne, som også jobber med Sverige Radio og UR (Sveriges Utbildningsradio), påpeker at ladningen i ladede ord er subjektiv. Dermed kan en del seere reagere sterkt på religiøse kraftuttrykk som andre finner harmløse.

– Sammenlignet med mange andre språk kan svensk banning fremstå som en anelse forsiktig, mener de.

I det store og hele anser ikke SVTs språkrøktere at banning er et utbredt fenomen på TV-skjermen. Det stemmer likevel som det står på nettsidene deres: «Ja, man får banne i SVT.»

Rent frislipp er det derimot ikke snakk om:

– Vårt standpunkt er at alle som kan oppfattes som representanter for Sveriges Radio/Svensk Television/UR bør vise spesiell bevissthet ved bruk av banning i programmene. Vi anbefaler derfor tilbakeholdenhet ved bruk, sier Olausson og Ederth.

Målte banning med «fuck-o-meter»

I Danmark havnet DR1 på topp da tech-virksomheten Mediacatch for ett år siden lanserte et såkalt «fuck-o-meter», som målte forekomsten av banning i ulike danske radio- og tv-kanaler. Ifølge det utradisjonelle måleverktøyet ble det bannet dobbelt så mye i rikskringkasteren DR (Danmarks Radio) som i danske TV 2, går det fram av danske Journalisten.

BANNEMETER: Ifølge SVTs språkregler tillates banning, men både programledere og journalister skal holde seg borte fra denne typen språkbruk. I Danmark ble det innført et «fuck-o-meter» for å måle banning på tv og radio. (Vårt Land)

«Fuck» og «fucking» er ifølge det danske «fuck-o-meteret» de suverent mest brukte banneordene på danske radio- og fjernsynskanaler. Fredagsunderholdningsprogrammet Stjerneklar, der vanlige dansker konkurrerer om å være den beste til å imitere sitt musikalske idol, er blant programmene der det har vært påpekt utbredt bruk av banneord som «fucking» og «shit».

– Språket i DRs fredagsprogram er så forferdelig at jeg har et godt forslag: Avskaff dommerne og la alminnelige mennesker bedømme dem, uttalte film- og medieredaktør Sara-Iben Almbjerg i Berlingske Tidende.

DR1 toppet den danske listen over fjernsynskanaler med flest banneord, tett fulgt av broderkanalen DR2. Først på tredjeplass kom danske TV 2, med Eurosport 1 på fjerde og TV 2 News på femte. Danmarks offentlige kringkastingsselskap kan dermed sies å dominere en særs tvilsom pall.

Tar demokratiske hensyn

Språkredaktør i DR, Martin Kristiansen, uttalte under den danske debatten at DR ikke har noen absolutte retningslinjer mot hvilke ord som kan sies og ikke sies hos den danske rikskringkasteren.

– Vi har en stilguide, som tilbyr DRs ansatte råd om språkbruk og formidling. Her står også at banneord så vidt mulig bør unngås, sier Kristiansen til Berlingske Tidende.

I likhet med NRK, hevder DR også å drive en aktiv språkpolitikk og har bevissthet om at de som rikskringkaster er et språklig forbilde. Samtidig er de opptatt av å speile det danske språket i all sin mangfoldighet «på godt og vondt».

Et viktig poeng er at DR av demokratiske hensyn ikke ønsker å sette en språklig barriere for hvordan man skal opptre på TV – noe som i siste instans ville sette en grense for hvem som kan medvirke i den offentlige debatten på radio og fjernsyn.

Banning passer likevel ikke inn i alle sjangrene som sendes på DR:

– I debatten om grovt språk i mediene er det viktig å huske på at det også sendes mange timer med nyheter og opplysning uten et eneste banneord, sier Kristiansen.

