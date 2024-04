Bibelen seiler inn på bestselgerliste – som «skjønnlitteratur»

Den ferske 2024-utgaven av Bibelen seilte første uke rett inn femteplass på Boklista.

Boklista, som er Bokhandlerforeningens oversikt over de mest solgte nye bøkene i norske bokhandler, har to kategorier for nye voksenbøker: skjønnlitteratur og generell litteratur.

Det er altså under «skjønnlitteratur» at utgaven kalt Folkebibel har havnet på femteplass for uke 11. Det skjer til tross for at lanseringsdagen var torsdagen i den aktuelle uken.

– Reflekterer ikke hvor godt den egentlig selger

Bibelselskapet er godt fornøyd med salget så langt, sier Arne Christian Konradsen, forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum forlag. Han opplyser at Bibel 2024 samlet solgte 13.500 utgaver den første uken etter lansering.

– Vi er godt fornøyd med samarbeidet med bokhandlerne. De har løftet frem Bibelen og gjort den godt synlig i butikkene, sier Konradsen.

FORLAGSSJEF: – Selv skulle jeg gjerne sett at den lå under generell litteratur, sier Arne Christian Konradse, forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum forlag. (Tuva Skare)

Bibelen 2024 utgis totalt i hele 34 ulike utgaver, med en rekke ulike omslag og utgaver på både bokmål og nynorsk. Det er den mest solgte, Folkebibelen på bokmål, som har seilt inn på bestselgerlisten.

– Derfor reflekterer ikke plasseringen på bestselgerlisten hvor godt Bibelen 2024 egentlig selger. Hadde du slått sammen de 34 utgavene, ville den kommet langt høyere opp.

– Ville den da toppet listen?

– Det vet jeg ikke, men jeg tror det, sier Konradsen.

Derfor sorteres Bibelen under skjønnlitteratur

Konradsen bekrefter at Bibelselskapet melder inn Bibelen til Bokhandlerforeningen i kategorien som tilsvarer skjønnlitteratur for voksne.

– Den ligger i samme kategori som forrige utgave i 2011, men til syvende og sist er det Bokhandlerforeningen som avgjør kategorien.

BESTSELGER: Folkebibel-utgaven av Bibel 2024 er utsmykket med lunst av blant annet Edvard Munch. Det er bokmålsutgaven av denne som har kommet på bestselgerlisten. (Bibelselskapet)

Han erkjenner samtidig at kategorien ikke helt passer for Bibelen.

– Det er en samling tekster i ulike sjangere. Salmene og Høysangen er jo poetiske tekster, mens evangeliene om Jesus er ikke skjønnlitterære tekster for eksempel. Selv skulle jeg gjerne sett at den lå under generell litteratur, og jeg kan forstå at Vårt Lands lesere kan reagere på at den ligger under skjønnlitteratur.

Han påpeker at bokhandlerne Ark og Norli har kategorisert den under generell litteratur på sine bestselgerlister.

– Anser Bibelselskapet Bibelen som skjønnlitteratur?

– Nei, vi gjør ikke det. Det er en bok som går utenpå disse kategoriene. Man må forholde seg til at Bibelen er et helt bibliotek. Bibelen betyr «bøker», sier Konradsen

Bokhandlerforeningen: – Gjelder all litteratur

Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, opplyser at Boklista legger bøkene inn i den kategorien som forlagene selv melder dem inn i.

Samtidig vil hver enkel utgave stå for seg selv på listen.

– Listen er ordnet etter hvilken bokgruppe den befinner seg i, etter det unike nummeret som hver utgivelse har, sier Schiøtz.

– Er det ikke naturlig at bøker som gir ut med samme tekst i ulike utgaver samles som én utgivelse?

– Nei, for det ikke slik listen er ordnet rent praktisk. En bok kan komme i mange versjoner, for eksempel i hardcover og pocket, og vil da komme på ulike lister. Det gjelder for all litteratur.

---

Bibel 2024

Bibel 2024 er en revidert utgave av Bibelen 2011, og ble lansert av Bibelselskapet 14. mars i år.

Dette er Norges mest brukte bibel, som benyttes i de fleste norske kirkesamfunn.

Vårt Land har tidligere omtalt flere av endringene. Blant annet forandres bibelvers om jøder, hedninger og fortapelsen.

---