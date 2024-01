– Dronning Margrethe har inspirert danskene til kristen tro

«Gud bevare Danmark», sa dronning Margrethe II da hun nylig annonserte sin avgang fra den danske tronen. I 52 år har hun avsluttet nyttårstalene sine med denne kristne bønnen. Denne nyttårsaftenen la hun til en setning: «Gud bevare dere alle sammen».

– Dronningen har i alle år bekreftet at Danmark er et kristent land, selv om det ikke er sprengfullt i kirkene. Det har aldri vært tvil om at kongehuset deler den kristne troen. Men den siste setningen har hun aldri sagt før. Det var noe helt nytt, sier professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen.

Retorikkprofessoren mener det ikke er noen tvil om dronningens åpenhjertige forhold til troen. Hun er ikke bare rojalt forpliktet til evangelisk-luthersk tro, men har selv et personlig gudsforhold. Sluttbønnen kan leses i lys av dette, samtidig som bruddet med nyttårstalenormen skapte en hverdagslighet og nærhet.

– «Gud bevare dere alle sammen» ble en personlig hilsen fra dronningen til folket, sier Kjeldsen.

En «vanlig» kirkegjenger

Den danske dronningen har i den 52 år lange tiden sin på tronen vært åpen om den kristne troen sin og betydningen den har hatt for henne. Hun har hatt en fast prest knyttet til hoffet som rådgiver og sjelesørger, en såkalt «kongelig konfessionarius». Hun har også gått jevnlig til kirke siden 1970-tallet.

– Dronning Margrethes kristne tro har vært helt avgjørende for forståelsen vår av henne. Mange av oss alminnelige borgere har dessuten møtt henne i kirkelige sammenhenger, sier kulturredaktør Michael Bach Henriksen i den danske avisa Kristeligt Dagblad.

Selv om dronning Margrethe er Den danske folkekirkens overhode, har hun lagt vekt på å gå i kirken som en vanlig kirkegjenger. Blant annet har hun brukt å sette seg på en hvilken som helst kirkebenk med ledig plass.

– Jeg tror hun har en klassisk luthersk forståelse av det alminnelige prestedømmet: Det er ikke noen av oss som er i kirken som er viktigere enn andre. Gud er hovedpersonen. Kirken er noe større, selv om en er monark. Dette kommer symbolsk til uttrykk når hun setter seg blant folket i kirkebenkene, sier Henriksen.

Går jevnlig i kirken KIRKEGJENGER: Dronning Margrethe har siden 1970-tallet gått jevnlig i kirken. Hun har lagt vekt på å gå i kirken som en vanlig kirkegjenger. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

– Har vist at det går an å leve som en kristen

Gjennom mange år har dronning Margrethe sendt signaler om at det er noe helt naturlig å ha en kristen livstolkning, og at det er mulig å snakke om troen i det offentlige. Den danske kulturredaktøren tror dronningen med dette har gjort det lettere også for andre å ha en tro, og tematisere den i samtale med andre.

– Hva har det betydd for Danmark å ha en monark som har vært åpen om sin kristne tro?

– Jeg tror det har vært en stor styrke. Kristendommen og troen er presset fra flere hold, og har vært det gjennom mange år med sekularisering. Da har det vært viktig med en dronning som har gått i bresjen for kirken som institusjon, og som har vist at det går an å leve som en kristen i Danmark. Jeg er sikker på at hun har inspirert mange, sier Henriksen.

Når kronprins Frederik nå tar over den danske tronen, får Danmark en monark som i mindre grad har snakket om kristen tro i det offentlige.

– Ut fra det han har sagt tidligere, tror jeg ikke befolkningen har en oppfatning av at kristendommen betyr noe avgjørende for ham. Jeg skal ikke vurdere hans tro, men i det han sier offentlig legger han mindre vekt på kirke og kristendom, sier Henriksen.

Han tror likevel at dronning Margrethe kan fungere som en rådgiver for den nye kongen på livssynsområdet.

– Det er svært positivt at hun ikke er død, sier kulturredaktøren.

Tar kristendommen inn i kunsten

Dronning Margrethes relasjon til kirken spiller også inn på kunstnerskapet hennes, som er et av de andre feltene hun har markert seg tydelig på gjennom årene som dronning. Senest for noen måneder siden bidrog hun med scenografi og kostymer til Bille Augusts romantiske kostymedrama Ehrengard: Forførelsens kunst (2023), som kan sees på Netflix. I kirkelig sammenheng er dronning Margrethe kjent for de mange bispekåpene og messehaglene hun har designet og brodert.

– Jeg synes det er svært inspirerende at hun tar inn kristendommen også i kunsten sin, sier Henriksen.

Dronning Margrethe har som kunstner ikke kunnet slippe unna rollen sin som dronning, bortsett fra når hun har illustrert anonymt, som hun gjorde med Tolkiens klassiske bokverk Ringenes Herre, under pseudonymet Ingahild Grathmer.

– Kunsten hennes blir vurdert på en annen måte enn den ville blitt om hun ikke var dronning. Men Margrethe har spilt en viktig rolle i å understreke at kunsten er verdifull i seg selv, ikke bare som et middel eller formål. Som kunstner har hun vært sterkt tradisjonsbevisst, samtidig som hun nytolker tradisjonen, sier Henriksen.

Dronninger og kunstnere SAMMEN OM KUNSTEN: Dronning Margrethe og dronning Sonja stilte for noen år siden ut kunst sammen på utstillingen «Fra fjell og kyst» på Baroniet Rosendal. (Marit Hommedal/NTB)

– En fordel for kunstlivet

Den danske kunstkritikeren Torben Weirup er blant nestorene i dansk kunstkritikk og jobbet i lang tid som kunst- og arkitekturkritiker i Berlingske Tidende, før han for litt over tre år siden begynte å skrive for Kristeligt Dagblad. Han har selv anmeldt flere av dronning Margrethes kunstutstillinger.

– Det har vært en fordel for kunstlivet at dronningen interesserer seg for kunst. Hun har hjulpet til med å spre kunstinteresse i samfunnet, sier Weirup.

Mens en del kjente danske kunstnere som Per Kirkeby har snakket positivt om dronningens kunst, har andre kunstnere ment at hun «er i veien» og tar arbeidet fra dem. Debatten i nabolandet har tidvis gått høylytt.

Kunstkritikeren kaller dronningen Margrethe for en «begavet amatør» som har hatt stor glede av kunsten sin.

– Samtidig synes jeg at noen av bildene hennes er riktig gode. De beste arbeidene er god kunst, mener han.

Weirup peker også på at kunstutstillingene til den danske dronningen har gått så økonomisk godt for kunstmuseene at de har kunnet finansiere utstillinger med smalere kunstnere og lavere besøkstall.

– Dronningen har generert et overskudd til den danske museumsverdenen, mener han.

Nyter enorm respekt

På generell basis nyter dronning Margrethe enorm respekt i det danske folket.

– Hun har hatt en særlig evne til å uttrykke hvem vi er som dansker og hvilke verdier vi har. Gjennom metaforene hun har brukt, har hun skapt et nasjonalt fellesskap, sier retorikkprofessor Kjeldsen, som selv er dansk.

Språket, forfatterne og danske tradisjoner har vært viktige temaer i nyttårstalene.

– Er danskene lei seg for at hun går av?

– Hun er svært avholdt etter så mange år på tronen. Den nesten unisone responsen er: Det var vemodig å høre, men det er en riktig beslutning. Og vi er svært stolte av at dronningen har tatt beslutningen.

---

Dronning Margrethe II

Født 16. april 1940.

Døpt Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid. Fram til 1944 var hun også prinsesse av Island.

Tok over den danske tronen 14. januar 1972. Er den lengst regjerende monarken i dansk historie. Mange dansker har aldri opplevd en annen regent enn henne.

Abdiserer 14. januar 2024. Den eldste sønnen, kronprins Frederik, tar over tronen.

---